Суд впервые признал незаконным призыв по мобилизации

Российский суд впервые признал незаконным призыв на военную службу по указу о частичной мобилизации. Об этом сообщил юрист и правозащитник Павел Чиков.
«Гатчинский суд Ленобласти только что удовлетворил иск мобилизованного [Павла Мушуманского] и признал призыв незаконным», — написал Чиков в своем telegram-канале. Юрист пояснил, что ранее Мушуманский вместо срочной военной службы проходил альтернативную. А после призыва в войсковую часть по указу о мобилизации он обратился в суд.
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Российский суд впервые признал незаконным призыв на военную службу по указу о частичной мобилизации. Об этом сообщил юрист и правозащитник Павел Чиков. «Гатчинский суд Ленобласти только что удовлетворил иск мобилизованного [Павла Мушуманского] и признал призыв незаконным», — написал Чиков в своем telegram-канале. Юрист пояснил, что ранее Мушуманский вместо срочной военной службы проходил альтернативную. А после призыва в войсковую часть по указу о мобилизации он обратился в суд. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября, а в конце октября Минобороны объявило о ее завершении. В рамках частичной мобилизации на военную службу было призвано 300 тысяч россиян, передает «Национальная служба новостей». Все они уже прошли необходимую военную подготовку.