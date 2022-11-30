Суд впервые признал незаконным призыв по мобилизации

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Военкоматы. Тюмень, военные, военкомат, ленина 1, мобилизация, мобилизованные, военный комиссарит тюменской области
Мобилизованный обратился в суд после призыва в войсковую часть Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Российский суд впервые признал незаконным призыв на военную службу по указу о частичной мобилизации. Об этом сообщил юрист и правозащитник Павел Чиков.

«Гатчинский суд Ленобласти только что удовлетворил иск мобилизованного [Павла Мушуманского] и признал призыв незаконным», — написал Чиков в своем telegram-канале. Юрист пояснил, что ранее Мушуманский вместо срочной военной службы проходил альтернативную. А после призыва в войсковую часть по указу о мобилизации он обратился в суд.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября, а в конце октября Минобороны объявило о ее завершении. В рамках частичной мобилизации на военную службу было призвано 300 тысяч россиян, передает «Национальная служба новостей». Все они уже прошли необходимую военную подготовку.

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Российский суд впервые признал незаконным призыв на военную службу по указу о частичной мобилизации. Об этом сообщил юрист и правозащитник Павел Чиков. «Гатчинский суд Ленобласти только что удовлетворил иск мобилизованного [Павла Мушуманского] и признал призыв незаконным», — написал Чиков в своем telegram-канале. Юрист пояснил, что ранее Мушуманский вместо срочной военной службы проходил альтернативную. А после призыва в войсковую часть по указу о мобилизации он обратился в суд. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября, а в конце октября Минобороны объявило о ее завершении. В рамках частичной мобилизации на военную службу было призвано 300 тысяч россиян, передает «Национальная служба новостей». Все они уже прошли необходимую военную подготовку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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