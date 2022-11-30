Суд впервые признал незаконным призыв по мобилизации 30 ноября 2022 в 22:52 Размер текста - 17 + Мобилизованный обратился в суд после призыва в войсковую часть Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Российский суд впервые признал незаконным призыв на военную службу по указу о частичной мобилизации. Об этом сообщил юрист и правозащитник Павел Чиков. «Гатчинский суд Ленобласти только что удовлетворил иск мобилизованного [Павла Мушуманского] и признал призыв незаконным», — написал Чиков в своем telegram-канале . Юрист пояснил, что ранее Мушуманский вместо срочной военной службы проходил альтернативную. А после призыва в войсковую часть по указу о мобилизации он обратился в суд. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября, а в конце октября Минобороны объявило о ее завершении. В рамках частичной мобилизации на военную службу было призвано 300 тысяч россиян, передает «Национальная служба новостей». Все они уже прошли необходимую военную подготовку. Российский суд впервые признал незаконным призыв на военную службу по указу о частичной мобилизации. Об этом сообщил юрист и правозащитник Павел Чиков. «Гатчинский суд Ленобласти только что удовлетворил иск мобилизованного [Павла Мушуманского] и признал призыв незаконным», — написал Чиков в своем telegram-канале. Юрист пояснил, что ранее Мушуманский вместо срочной военной службы проходил альтернативную. А после призыва в войсковую часть по указу о мобилизации он обратился в суд. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября, а в конце октября Минобороны объявило о ее завершении. В рамках частичной мобилизации на военную службу было призвано 300 тысяч россиян, передает «Национальная служба новостей». Все они уже прошли необходимую военную подготовку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям