На Тургоякском шоссе горел двухэтажный мебельный цех Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Вечером 30 ноября в Миассе сгорел мебельный цех. Об этом сообщило ГУ МЧС по Челябинской области.

«Сегодня вечером поступило сообщение о выезде подразделений на пожар в 2-этажном здании (15 на 30 метров, кирпичное): первый этаж — покрасочная камера, второй этаж — мебельный цех и административные помещения по адресу: Миасс, Тургоякское шоссе. По прибытии происходило горение здания. В настоящий момент открытое горение ликвидировано на площади 450 кв. м», — говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС.

На пожаре никто не пострадал, из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека. На тушении пожара работало два звена пожарных.

Площадь возгорания составляла почти 450 кв. м ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар тушили два звена пожарных Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Ранее в Челябинске трое горожан погибли при пожаре. Также в региональном центре горел цех меткомбината.