Вечером 30 ноября в Миассе сгорел мебельный цех. Об этом сообщило ГУ МЧС по Челябинской области.
«Сегодня вечером поступило сообщение о выезде подразделений на пожар в 2-этажном здании (15 на 30 метров, кирпичное): первый этаж — покрасочная камера, второй этаж — мебельный цех и административные помещения по адресу: Миасс, Тургоякское шоссе. По прибытии происходило горение здания. В настоящий момент открытое горение ликвидировано на площади 450 кв. м», — говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС.
На пожаре никто не пострадал, из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека. На тушении пожара работало два звена пожарных.
Ранее в Челябинске трое горожан погибли при пожаре. Также в региональном центре горел цех меткомбината.
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