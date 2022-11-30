30 ноября 2022

В Миассе сгорел мебельный цех. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На Тургоякском шоссе горел двухэтажный мебельный цех

Вечером 30 ноября в Миассе сгорел мебельный цех. Об этом сообщило ГУ МЧС по Челябинской области.

«Сегодня вечером поступило сообщение о выезде подразделений на пожар в 2-этажном здании (15 на 30 метров, кирпичное): первый этаж — покрасочная камера, второй этаж — мебельный цех и административные помещения по адресу: Миасс, Тургоякское шоссе. По прибытии происходило горение здания. В настоящий момент открытое горение ликвидировано на площади 450 кв. м», — говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС.

На пожаре никто не пострадал, из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека. На тушении пожара работало два звена пожарных.

Площадь возгорания составляла почти 450 кв. м
Пожар тушили два звена пожарных
Фото:

Ранее в Челябинске трое горожан погибли при пожаре. Также в региональном центре горел цех меткомбината.

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Вечером 30 ноября в Миассе сгорел мебельный цех. Об этом сообщило ГУ МЧС по Челябинской области. «Сегодня вечером поступило сообщение о выезде подразделений на пожар в 2-этажном здании (15 на 30 метров, кирпичное): первый этаж — покрасочная камера, второй этаж — мебельный цех и административные помещения по адресу: Миасс, Тургоякское шоссе. По прибытии происходило горение здания. В настоящий момент открытое горение ликвидировано на площади 450 кв. м», — говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС. На пожаре никто не пострадал, из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека. На тушении пожара работало два звена пожарных. Ранее в Челябинске трое горожан погибли при пожаре. Также в региональном центре горел цех меткомбината.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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