30 ноября 2022
29 ноября 2022

Аналитики опубликовали топ-10 самых востребованных профессий в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Николая Цуканова на ММК. Челябинская область, Магнитогорск, студенты, машинист поезда
Машинист входит в число топ-10 востребованных вакансий в регионе (архивное фото) Фото:

В число самых востребованных профессий на территории Курганской области в 2022 году вошли машинист, водитель и врач. Данные о ситуации на рынке труда в регионе опубликованы сервисом «ГородРабот.ру».

«В Курганской области наиболее часто требуются машинисты, водители и врачи. Самые востребованные сферы труда — рабочий персонал, транспорт, логистика и производство», — указано на сайте сервиса по поиску работы. В топе также значатся слесарь, менеджер, инженер, продавец, машинист крана, оператор и сварщик.

По данным на июнь, самой востребованной профессией в Кургане считался слесарь. Для таких специалистов было открыто 193 вакансии. Месяцем ранее список возглавляли продавцы.

О том, что специалисты в среднем хотят получать свыше 35 тысяч рублей в месяц за свою работу, проживая в Курганской области, URA.RU писало ранее. По данным аналитиков, в регионе три человека претендуют на одну вакансию.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

В число самых востребованных профессий на территории Курганской области в 2022 году вошли машинист, водитель и врач. Данные о ситуации на рынке труда в регионе опубликованы сервисом «ГородРабот.ру». «В Курганской области наиболее часто требуются машинисты, водители и врачи. Самые востребованные сферы труда — рабочий персонал, транспорт, логистика и производство», — указано на сайте сервиса по поиску работы. В топе также значатся слесарь, менеджер, инженер, продавец, машинист крана, оператор и сварщик. По данным на июнь, самой востребованной профессией в Кургане считался слесарь. Для таких специалистов было открыто 193 вакансии. Месяцем ранее список возглавляли продавцы. О том, что специалисты в среднем хотят получать свыше 35 тысяч рублей в месяц за свою работу, проживая в Курганской области, URA.RU писало ранее. По данным аналитиков, в регионе три человека претендуют на одну вакансию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...