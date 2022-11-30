Аналитики опубликовали топ-10 самых востребованных профессий в Курганской области

В число самых востребованных профессий на территории Курганской области в 2022 году вошли машинист, водитель и врач. Данные о ситуации на рынке труда в регионе опубликованы сервисом «ГородРабот.ру».
«В Курганской области наиболее часто требуются машинисты, водители и врачи. Самые востребованные сферы труда — рабочий персонал, транспорт, логистика и производство», — указано на сайте сервиса по поиску работы. В топе также значатся слесарь, менеджер, инженер, продавец, машинист крана, оператор и сварщик.
По данным на июнь, самой востребованной профессией в Кургане считался слесарь. Для таких специалистов было открыто 193 вакансии. Месяцем ранее список возглавляли продавцы.
О том, что специалисты в среднем хотят получать свыше 35 тысяч рублей в месяц за свою работу, проживая в Курганской области, URA.RU писало ранее. По данным аналитиков, в регионе три человека претендуют на одну вакансию.
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