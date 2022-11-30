30 ноября 2022

Посольство РФ обвинило МИД Латвии в провокации широкомасштабной войны

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Дипломаты должны способствовать решению конфликтов, а не их эскалации, заявили в посольстве РФ в Риге Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заявления главы МИД Латвии Эдгара Ринкевич по Украине являются подстрекательством к началу широкомасштабной войны. Об этом говорится в сообщении посольства России в Латвии.

«„Не бояться эскалации“, „разрешить украинцам использовать оружие для поражения военных объектов на территории России“ [призывает] Эдгар Ринкевич. Что это, если не подстрекательство к развязыванию широкомасштабной войны?», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале российского посольства в Риге.

Представители посольства отметили, что профессиональным долгом любого дипломата является поиск мирных решений урегулирования конфликтов, а не их обострение. «Похоже, у латвийского министра свои, прямо скажем, весьма своеобразные представления о сущности и задачах дипломатии в современном мире», — заключили в посольстве.

Ранее сообщалось, что Ринкевич призвал разрешить Украине наносить удары по территории России и предоставить ей соответствующее вооружение. Ночью 30 ноября ВСУ выпустили более 10 ракет по Курской области. Россия проводит специальную операцию на Украине по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года.

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Заявления главы МИД Латвии Эдгара Ринкевич по Украине являются подстрекательством к началу широкомасштабной войны. Об этом говорится в сообщении посольства России в Латвии. «„Не бояться эскалации“, „разрешить украинцам использовать оружие для поражения военных объектов на территории России“ [призывает] Эдгар Ринкевич. Что это, если не подстрекательство к развязыванию широкомасштабной войны?», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале российского посольства в Риге. Представители посольства отметили, что профессиональным долгом любого дипломата является поиск мирных решений урегулирования конфликтов, а не их обострение. «Похоже, у латвийского министра свои, прямо скажем, весьма своеобразные представления о сущности и задачах дипломатии в современном мире», — заключили в посольстве. Ранее сообщалось, что Ринкевич призвал разрешить Украине наносить удары по территории России и предоставить ей соответствующее вооружение. Ночью 30 ноября ВСУ выпустили более 10 ракет по Курской области. Россия проводит специальную операцию на Украине по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года.
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