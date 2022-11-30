РБК: интерес россиян к изучению иностранных языков резко вырос после начала спецоперации

01 декабря 2022 в 04:08 Размер текста - 17 +

Россияне стали активнее интересоваться иностранными языками после начала СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Интерес россиян к изучению иностранных языков резко вырос в марте после объявления спецоперации на Украине и в октябре после начала частичной мобилизации. Об этом сообщают аналитики в исследовании онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи». «Наши аналитики сравнили периоды с марта по апрель 2022 года с двумя зимними месяцами — январем и февралем. Весной произошел значительный рост спроса на репетиторов по ивриту (+206%), грузинскому (+198%) и сербскому (+184) языкам. Сравнивая интерес россиян в октябре и августе заметен спрос к сербскому (221%), турецкому (69%) и ивриту (68%)», — цитирует РБК пресс-службу «Профи». По словам руководителя онлайн-школы иностранных языков Language Life Юлии Амлинской, волны пикового интереса к изучению языков совпали с объявлением спецоперации на Украине и началом частичной мобилизации. Однако точную статистику предоставить сложно, Амплинская считает, что реакция была не мнгновенной. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин объявил специальную военную операцию на территории Украины. Ее цель — защита мирного населения Донбасса и демилитаризация, денацификация Украины. Также глава РФ 21 сентября объявил частичную мобилизацию, а в конце октября Минобороны объявило о ее завершении. В рамках частичной мобилизации на военную службу было призвано 300 тысяч россиян.

Интерес россиян к изучению иностранных языков резко вырос в марте после объявления спецоперации на Украине и в октябре после начала частичной мобилизации. Об этом сообщают аналитики в исследовании онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи». «Наши аналитики сравнили периоды с марта по апрель 2022 года с двумя зимними месяцами — январем и февралем. Весной произошел значительный рост спроса на репетиторов по ивриту (+206%), грузинскому (+198%) и сербскому (+184) языкам. Сравнивая интерес россиян в октябре и августе заметен спрос к сербскому (221%), турецкому (69%) и ивриту (68%)», — цитирует РБК пресс-службу «Профи». По словам руководителя онлайн-школы иностранных языков Language Life Юлии Амлинской, волны пикового интереса к изучению языков совпали с объявлением спецоперации на Украине и началом частичной мобилизации. Однако точную статистику предоставить сложно, Амплинская считает, что реакция была не мнгновенной. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин объявил специальную военную операцию на территории Украины. Ее цель — защита мирного населения Донбасса и демилитаризация, денацификация Украины. Также глава РФ 21 сентября объявил частичную мобилизацию, а в конце октября Минобороны объявило о ее завершении. В рамках частичной мобилизации на военную службу было призвано 300 тысяч россиян.