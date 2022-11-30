30 ноября 2022

CNN: США намерены тренировать значительно больше украинских боевиков

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США планируют обучать до 2500 тысяч украинских боевиков в месяц Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США значительно увеличат число украинских боевиков, проходящих обучение у американских инструкторов. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Белый дом рассматривает возможность значительного расширения обучения, которое американские военные проводят для украинских сил, включая обучение до 2500 украинских солдат в месяц на базе США в Германии», — сообщает телеканал, ссылаясь на слова американских официальных лиц. Отмечается, что также планируется проводить более интенсивную подготовку боевиков ВСУ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирных граждан Донбасса. США и страны Запада начали оказывать помощь Киеву с самого начала операции. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и Евросоюз готовят десятки тысяч украинских боевиков. Президент США Джо Байден распорядился выделить Киеву 400 млн долларов на военные нужды.

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США значительно увеличат число украинских боевиков, проходящих обучение у американских инструкторов. Об этом сообщает телеканал CNN. «Белый дом рассматривает возможность значительного расширения обучения, которое американские военные проводят для украинских сил, включая обучение до 2500 украинских солдат в месяц на базе США в Германии», — сообщает телеканал, ссылаясь на слова американских официальных лиц. Отмечается, что также планируется проводить более интенсивную подготовку боевиков ВСУ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирных граждан Донбасса. США и страны Запада начали оказывать помощь Киеву с самого начала операции. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и Евросоюз готовят десятки тысяч украинских боевиков. Президент США Джо Байден распорядился выделить Киеву 400 млн долларов на военные нужды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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