CNN: США намерены тренировать значительно больше украинских боевиков

США значительно увеличат число украинских боевиков, проходящих обучение у американских инструкторов. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Белый дом рассматривает возможность значительного расширения обучения, которое американские военные проводят для украинских сил, включая обучение до 2500 украинских солдат в месяц на базе США в Германии», — сообщает телеканал, ссылаясь на слова американских официальных лиц. Отмечается, что также планируется проводить более интенсивную подготовку боевиков ВСУ.
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США значительно увеличат число украинских боевиков, проходящих обучение у американских инструкторов. Об этом сообщает телеканал CNN. «Белый дом рассматривает возможность значительного расширения обучения, которое американские военные проводят для украинских сил, включая обучение до 2500 украинских солдат в месяц на базе США в Германии», — сообщает телеканал, ссылаясь на слова американских официальных лиц. Отмечается, что также планируется проводить более интенсивную подготовку боевиков ВСУ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирных граждан Донбасса. США и страны Запада начали оказывать помощь Киеву с самого начала операции. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и Евросоюз готовят десятки тысяч украинских боевиков. Президент США Джо Байден распорядился выделить Киеву 400 млн долларов на военные нужды.