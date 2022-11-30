Власти Кипра изменили правила выдачи виз для россиян

С 1 декабря россияне не смогут бесплатно оформить визу на Кипр

01 декабря 2022 в 08:44 Размер текста - 17 +

Для россиян перестал действовать упрощенный визовый режим на Кипр с 1 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности С 1 декабря россияне будут платить за оформление туристической визы на Кипр. Решение об этом власти острова приняли 31 октября. «С 1 декабря за процедуру будут взимать 80 евро. <…> Ранее россияне могли оформить туристическую визу на Кипр бесплатно», — пишет РБК. Президент Союза отельеров Лимассола (Кипр) Харис Теохарус уточнял, что отели на острове начинают терять большую часть прибыли в связи с отсутствием российских туристов из-за антироссийских ограничений. «Туристы, которым мы не позволяем посещать остров, отправятся в соседнюю Турцию», — пояснил он. В свою очередь, замминистра туризма Кипра Саввас Пердиос оценил потери из-за отсутствия российских и украинских туристов в этом году в 600 миллионов евро. Ранее в Еврокомиссии разрешили аннулировать выданные россиянам визы. Упрощенный визовый режим между Россией и Евросоюзом перестал действовать 12 сентября. Страны Евросоюза начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Частью ограничений является и решение прекратить действие упрощенного визового режима с Россией.

С 1 декабря россияне будут платить за оформление туристической визы на Кипр. Решение об этом власти острова приняли 31 октября. «С 1 декабря за процедуру будут взимать 80 евро. <…> Ранее россияне могли оформить туристическую визу на Кипр бесплатно», — пишет РБК. Президент Союза отельеров Лимассола (Кипр) Харис Теохарус уточнял, что отели на острове начинают терять большую часть прибыли в связи с отсутствием российских туристов из-за антироссийских ограничений. «Туристы, которым мы не позволяем посещать остров, отправятся в соседнюю Турцию», — пояснил он. В свою очередь, замминистра туризма Кипра Саввас Пердиос оценил потери из-за отсутствия российских и украинских туристов в этом году в 600 миллионов евро. Ранее в Еврокомиссии разрешили аннулировать выданные россиянам визы. Упрощенный визовый режим между Россией и Евросоюзом перестал действовать 12 сентября. Страны Евросоюза начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Частью ограничений является и решение прекратить действие упрощенного визового режима с Россией.