В России выросли тарифы на коммуналку

01 декабря 2022 в 09:29 Размер текста - 17 +

В РФ с 1 декабря выросли цены на ЖКУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Теперь цены будут проиндексированы и вырастут в пределах 9%. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации. «Предельные <…> уровни цен на услуги <…> в размере увеличенных на 9%, утвержденных в субъектах РФ», — уточняется в постановлении правительства РФ. Цены проиндексированы на услуги по предоставлению газа, электроэнергии, водоснабжения и тепла. Ранее о повышении цен на услуги ЖКХ, а также о других изменения с 1 декабря для россиян сообщало URA.RU. Изменения коснулись ужесточения закона об иноагентах, норматива, касающееся медицинского обслуживания и не только.

В России выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Теперь цены будут проиндексированы и вырастут в пределах 9%. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации. «Предельные <…> уровни цен на услуги <…> в размере увеличенных на 9%, утвержденных в субъектах РФ», — уточняется в постановлении правительства РФ. Цены проиндексированы на услуги по предоставлению газа, электроэнергии, водоснабжения и тепла. Ранее о повышении цен на услуги ЖКХ, а также о других изменения с 1 декабря для россиян сообщало URA.RU. Изменения коснулись ужесточения закона об иноагентах, норматива, касающееся медицинского обслуживания и не только.