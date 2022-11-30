30 ноября 2022

В России выросли тарифы на коммуналку

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, жкх, деньги
В РФ с 1 декабря выросли цены на ЖКУ Фото:

В России выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Теперь цены будут проиндексированы и вырастут в пределах 9%. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.

«Предельные <…> уровни цен на услуги <…> в размере увеличенных на 9%, утвержденных в субъектах РФ», — уточняется в постановлении правительства РФ. Цены проиндексированы на услуги по предоставлению газа, электроэнергии, водоснабжения и тепла.

Ранее о повышении цен на услуги ЖКХ, а также о других изменения с 1 декабря для россиян сообщало URA.RU. Изменения коснулись ужесточения закона об иноагентах, норматива, касающееся медицинского обслуживания и не только.

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В России выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Теперь цены будут проиндексированы и вырастут в пределах 9%. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации. «Предельные <…> уровни цен на услуги <…> в размере увеличенных на 9%, утвержденных в субъектах РФ», — уточняется в постановлении правительства РФ. Цены проиндексированы на услуги по предоставлению газа, электроэнергии, водоснабжения и тепла. Ранее о повышении цен на услуги ЖКХ, а также о других изменения с 1 декабря для россиян сообщало URA.RU. Изменения коснулись ужесточения закона об иноагентах, норматива, касающееся медицинского обслуживания и не только.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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