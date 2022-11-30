В России повысят тарифы ЖКХ и ужесточат закон об иноагентах: что изменится с 1 декабря

В Госдуме озвучили основные изменения в законодательстве, которые ждут россиян с 1 декабря
В Госдуме рассказали об изменениях, которые ждут россиян с 1 декабря. Они будут касаться, в том числе, повышения тарифов ЖКХ и ужесточения закона об иноагентах. Об этом
- С начала декабря цены на тарифы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) будут проиндексированы и вырастут в пределах 9%. Изменения коснутся оплаты за газ, электричество, водоснабжение, отопление и вывоз мусора. По оценке Минэкономразвития, средняя семья из трех человек будет платить на 324 рубля больше.
- Также в России новые нормативы, касаемо системы обязательного медицинского страхования. Они связаны с цифровизацией. Теперь все необходимые документы, например медицинский полис, будут в электронном варианте. Причем, у каждого пациента будет индивидуальный штрихкод, который позволит получать медпомощь.
- На налоговой учет россияне теперь могут встать через портал «Госуслуги». Для этого необходимо будет подать заявление в электронном виде.
- Изменений коснутся и государственные органы. Теперь они должны в обязательном порядке вести активность в социальных сетях — завести аккаунты в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» для освещения своей деятельности.
- Изменения в законах затронут и иноагентов. Теперь физлицо может получить данный статус вне зависимости от его гражданства. Причем поводом для признания лица иностранным агентом может стать не только его финансирование из иностранных источников. Минюст также будет публиковать на своем сайте персональные данные таких лиц.
- С декабря начинает действовать новый перечень секретной информации, установленный приказом ФСБ. Он будет касаться информации, которая может быть направлена против России.
- Для посещения матчей чемпионата России по футболу среди команд Премьер-лиги теперь обязательно надо оформить карту болельщика. Кроме того, теперь гражданин РФ должен получить персональный электронный код — Fan ID. Это нужно для безопасности самих болельщиков.
- Также 5 декабря Евросоюз должны утвердить ограничение цен на нефть. Но это может привести к тому, что азиатские страны будут чаще покупать российскую нефть.
Ранее URA.RU сообщало об изменениях, которые ожидают водителей в 2023 году. В России изменятся порядок медосмотра водителей и тестирования на алкоголь. Также сообщалось, что Госдума запретила митинги возле зданий органов власти.
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