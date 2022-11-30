Немецкий политик: украинские беженцы доводят общество до критической точки

01 декабря 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Украинцы, которые не получили статус беженцев, должны быть депортированы, считает Фредерик Пауль Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Возросшее за последнее время число украинских беженцев приводит немецкое общество к «переломному моменту», считает политик, лидер группы ХДС в муниципальном совете Германии Фредерик Пауль. Немецкие муниципалитеты, по словам политика, сталкиваются со значительными проблемами из-за большого числа украинцев. «Солидарность населения снова подвергается испытанию, настроение напряженное и не исключено вскипание. Муниципалитеты сталкиваются с огромными проблемами из-за многочисленных украинских беженцев и растущего притока лиц, ищущих убежища» — посетовал Фредерик Пауль в интервью немецкой газете Die Welt. Кроме того, политик высказал мнение о том, что для немецкого общества было бы полезно, чтобы люди, которым было отказано в статусе беженца, были депортированы из страны. Эта проблема становится особенно серьезной, отметил политик. Особенно если учесть, что суровая зима на Украине может спровоцировать появление еще большего числа беженцев в Германии, считает Пауль. Ранее американская газета The Washington Post сообщала о том, что Германия потеряла энтузиазм в помощи украинским беженцам, поскольку изрядно устала от них. Также немецкий министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес назвала ситуацию с украинскими беженцами в стране «стрессовой».

Возросшее за последнее время число украинских беженцев приводит немецкое общество к «переломному моменту», считает политик, лидер группы ХДС в муниципальном совете Германии Фредерик Пауль. Немецкие муниципалитеты, по словам политика, сталкиваются со значительными проблемами из-за большого числа украинцев. «Солидарность населения снова подвергается испытанию, настроение напряженное и не исключено вскипание. Муниципалитеты сталкиваются с огромными проблемами из-за многочисленных украинских беженцев и растущего притока лиц, ищущих убежища» — посетовал Фредерик Пауль в интервью немецкой газете Die Welt. Кроме того, политик высказал мнение о том, что для немецкого общества было бы полезно, чтобы люди, которым было отказано в статусе беженца, были депортированы из страны. Эта проблема становится особенно серьезной, отметил политик. Особенно если учесть, что суровая зима на Украине может спровоцировать появление еще большего числа беженцев в Германии, считает Пауль. Ранее американская газета The Washington Post сообщала о том, что Германия потеряла энтузиазм в помощи украинским беженцам, поскольку изрядно устала от них. Также немецкий министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес назвала ситуацию с украинскими беженцами в стране «стрессовой».