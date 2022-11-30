Совфед принял бюджет РФ на 2023—2025 годы

В 2023 году доходы бюджета составят 26,1 триллионов рублей, в 2024 — 27,2 триллиона и 27,9 триллионов рублей в 2025 году, уточняется в документе, принятым в СовфедеФото: Сайт Президента России
В 2023 расходы на бюджет РФ составят 29 триллионов рублей и 26,1 триллионов рублей в 2024 году. Соответствующий документ принял Совет Федерации РФ.
«Расходы бюджета РФ составят 29 триллионов рублей в 2023 году, 29,4 триллионов рублей в 2024 году и 29,2 триллионов рублей в 2025 году. Доходы составят 26,1 триллионов рублей в 2023 году, 27,2 триллионов рублей в 2024 году и 27,9 триллионов рублей в 2025 году», — уточнили в ходе заседания. Трансляция велась во «ВКонтакте».
Планируется, что к 2024 году инфляция в стране упадет до 4%. Постепенно планируется снизить рубль, а также цены нефть экспортной российской марки Urals с 80 долларов за баррель до 65 долларов к 2025 году. Прогнозируется также, что объем Фонда национального благосостояния в 2023 году составит около девяти триллионов рублей, а в 2024 году — более шести триллионов.
Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в России инфляция находится под контролем. Он также подчеркнул, что государственные заимствования на рынках на нее не влияют никаким образом.
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В 2023 расходы на бюджет РФ составят 29 триллионов рублей и 26,1 триллионов рублей в 2024 году. Соответствующий документ принял Совет Федерации РФ. «Расходы бюджета РФ составят 29 триллионов рублей в 2023 году, 29,4 триллионов рублей в 2024 году и 29,2 триллионов рублей в 2025 году. Доходы составят 26,1 триллионов рублей в 2023 году, 27,2 триллионов рублей в 2024 году и 27,9 триллионов рублей в 2025 году», — уточнили в ходе заседания. Трансляция велась во «ВКонтакте». Планируется, что к 2024 году инфляция в стране упадет до 4%. Постепенно планируется снизить рубль, а также цены нефть экспортной российской марки Urals с 80 долларов за баррель до 65 долларов к 2025 году. Прогнозируется также, что объем Фонда национального благосостояния в 2023 году составит около девяти триллионов рублей, а в 2024 году — более шести триллионов. Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в России инфляция находится под контролем. Он также подчеркнул, что государственные заимствования на рынках на нее не влияют никаким образом.