30 ноября 2022

Пермские власти борются за освобождение из плена двоих земляков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения по горной подготовке на базе тренировочного комплекса «Ергаки». Красноярский край, хребет Ергаки в Западных Саянах, военные, призыв, берцы, призывник, военные сборы, военный, военная форма, спецназ, солдат, мобилизация, боевая подготовка
В ходе последнего обмена удалось освободить троих пермяков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Пермского края пытаются освободить из украинского плена двоих жителей региона. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека Игорь Сапко. Еще семь человек числятся пропавшими без вести.

«Последние данные такие: двое — в плену, семь — пропали без вести. Но это информация на основании заявлений, которые поступили в аппарат уполномоченного», — отметил Сапко.

По его словам, работа по освобождению пленных ведется при непосредственном участии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «На уровне уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой создана специальная контактная группа. Она осуществляет взаимодействие с Минобороны РФ, Следственным комитетом и уполномоченным по правам человека на Украине», — отметил Сапко.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор помог освободить трех пермяков в ходе последнего обмена. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Власти Пермского края пытаются освободить из украинского плена двоих жителей региона. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека Игорь Сапко. Еще семь человек числятся пропавшими без вести. «Последние данные такие: двое — в плену, семь — пропали без вести. Но это информация на основании заявлений, которые поступили в аппарат уполномоченного», — отметил Сапко. По его словам, работа по освобождению пленных ведется при непосредственном участии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «На уровне уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой создана специальная контактная группа. Она осуществляет взаимодействие с Минобороны РФ, Следственным комитетом и уполномоченным по правам человека на Украине», — отметил Сапко. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор помог освободить трех пермяков в ходе последнего обмена. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...