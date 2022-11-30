Пермские власти борются за освобождение из плена двоих земляков

01 декабря 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

В ходе последнего обмена удалось освободить троих пермяков Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Пермского края пытаются освободить из украинского плена двоих жителей региона. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека Игорь Сапко. Еще семь человек числятся пропавшими без вести. «Последние данные такие: двое — в плену, семь — пропали без вести. Но это информация на основании заявлений, которые поступили в аппарат уполномоченного», — отметил Сапко. По его словам, работа по освобождению пленных ведется при непосредственном участии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «На уровне уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой создана специальная контактная группа. Она осуществляет взаимодействие с Минобороны РФ, Следственным комитетом и уполномоченным по правам человека на Украине», — отметил Сапко. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор помог освободить трех пермяков в ходе последнего обмена. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.

Власти Пермского края пытаются освободить из украинского плена двоих жителей региона. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека Игорь Сапко. Еще семь человек числятся пропавшими без вести. «Последние данные такие: двое — в плену, семь — пропали без вести. Но это информация на основании заявлений, которые поступили в аппарат уполномоченного», — отметил Сапко. По его словам, работа по освобождению пленных ведется при непосредственном участии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «На уровне уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой создана специальная контактная группа. Она осуществляет взаимодействие с Минобороны РФ, Следственным комитетом и уполномоченным по правам человека на Украине», — отметил Сапко. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор помог освободить трех пермяков в ходе последнего обмена. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.