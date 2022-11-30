Пермякам за 15 тысяч рублей предлагают испытать на себе новое лекарство

01 декабря 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

«Профессорская клиника» проводит исследования массы лекарственных препаратов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми клиника ищет добровольцев для испытания нового медицинского препарата. Желающим заработать за это 15 тысяч рублей придется провести в стационаре 1,5 суток, сообщается на сайте «Профессорской клиники». «Требуются здоровые добровольцы, мужчины и женщины возрасте 18-45 лет, для участия в клиническом исследовании. Вознаграждение за участие — 15 000 рублей», — говорится в объявлении. В рамках исследования добровольцев предварительно обследуют. В частности, сделают ЭКГ, анализы крови и мочи, проверят на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С. Ранее URA.RU рассказывало, что среди пермяков искали добровольцев для испытания китайской вакцины от коронавируса. Также специалисты «Профессорской клиники» принимают участие в клиническим исследовании лекарства от COVID-19.

В Перми клиника ищет добровольцев для испытания нового медицинского препарата. Желающим заработать за это 15 тысяч рублей придется провести в стационаре 1,5 суток, сообщается на сайте «Профессорской клиники». «Требуются здоровые добровольцы, мужчины и женщины возрасте 18-45 лет, для участия в клиническом исследовании. Вознаграждение за участие — 15 000 рублей», — говорится в объявлении. В рамках исследования добровольцев предварительно обследуют. В частности, сделают ЭКГ, анализы крови и мочи, проверят на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С. Ранее URA.RU рассказывало, что среди пермяков искали добровольцев для испытания китайской вакцины от коронавируса. Также специалисты «Профессорской клиники» принимают участие в клиническим исследовании лекарства от COVID-19.