30 ноября 2022

Пермякам за 15 тысяч рублей предлагают испытать на себе новое лекарство

© Служба новостей «URA.RU»
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«Профессорская клиника» проводит исследования массы лекарственных препаратов Фото:

В Перми клиника ищет добровольцев для испытания нового медицинского препарата. Желающим заработать за это 15 тысяч рублей придется провести в стационаре 1,5 суток, сообщается на сайте «Профессорской клиники».

«Требуются здоровые добровольцы, мужчины и женщины возрасте 18-45 лет, для участия в клиническом исследовании. Вознаграждение за участие — 15 000 рублей», — говорится в объявлении.

В рамках исследования добровольцев предварительно обследуют. В частности, сделают ЭКГ, анализы крови и мочи, проверят на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С.

Ранее URA.RU рассказывало, что среди пермяков искали добровольцев для испытания китайской вакцины от коронавируса. Также специалисты «Профессорской клиники» принимают участие в клиническим исследовании лекарства от COVID-19.

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В Перми клиника ищет добровольцев для испытания нового медицинского препарата. Желающим заработать за это 15 тысяч рублей придется провести в стационаре 1,5 суток, сообщается на сайте «Профессорской клиники». «Требуются здоровые добровольцы, мужчины и женщины возрасте 18-45 лет, для участия в клиническом исследовании. Вознаграждение за участие — 15 000 рублей», — говорится в объявлении. В рамках исследования добровольцев предварительно обследуют. В частности, сделают ЭКГ, анализы крови и мочи, проверят на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С. Ранее URA.RU рассказывало, что среди пермяков искали добровольцев для испытания китайской вакцины от коронавируса. Также специалисты «Профессорской клиники» принимают участие в клиническим исследовании лекарства от COVID-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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