Пермякам за 15 тысяч рублей предлагают испытать на себе новое лекарство

В Перми клиника ищет добровольцев для испытания нового медицинского препарата. Желающим заработать за это 15 тысяч рублей придется провести в стационаре 1,5 суток, сообщается на сайте «Профессорской клиники».
«Требуются здоровые добровольцы, мужчины и женщины возрасте 18-45 лет, для участия в клиническом исследовании. Вознаграждение за участие — 15 000 рублей», — говорится в объявлении.
В рамках исследования добровольцев предварительно обследуют. В частности, сделают ЭКГ, анализы крови и мочи, проверят на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С.
Ранее URA.RU рассказывало, что среди пермяков искали добровольцев для испытания китайской вакцины от коронавируса. Также специалисты «Профессорской клиники» принимают участие в клиническим исследовании лекарства от COVID-19.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P