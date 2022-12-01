Медведев задумался о россиянах, имеющих гривны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, валюта, гривна
Медведев пообещал решить проблему с обменом гривен на рубли Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал помочь россиянам с проблемой обмена денег в гривнах. Об этом сообщают РИА Новости.

«Медведев призвал помочь людям в РФ, имеющим накопления в гривнах, хотя сделать это не просто. Пообещал поговорить о проблеме обмена с ЦБ», — уточнили в агентстве.

Ранее Медведев заявил, что армия России последовательно выполняет цель президента РФ Владимира Путина. Сам президент уточнял, что все поставленные цели в ходе спецоперации будут достигнуты. Власти Запорожья заявляли, что регион откажется от гривны 1 января.

Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Осенью, в результате референдумов, к России были присоединены 4 новые территории: ЛДНР, Запорожская и Херсонская области.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал помочь россиянам с проблемой обмена денег в гривнах. Об этом сообщают РИА Новости. «Медведев призвал помочь людям в РФ, имеющим накопления в гривнах, хотя сделать это не просто. Пообещал поговорить о проблеме обмена с ЦБ», — уточнили в агентстве. Ранее Медведев заявил, что армия России последовательно выполняет цель президента РФ Владимира Путина. Сам президент уточнял, что все поставленные цели в ходе спецоперации будут достигнуты. Власти Запорожья заявляли, что регион откажется от гривны 1 января. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Осенью, в результате референдумов, к России были присоединены 4 новые территории: ЛДНР, Запорожская и Херсонская области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...