Медведев задумался о россиянах, имеющих гривны

Медведев пообещал решить проблему с обменом гривен на рубли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал помочь россиянам с проблемой обмена денег в гривнах. Об этом сообщают РИА Новости.

«Медведев призвал помочь людям в РФ, имеющим накопления в гривнах, хотя сделать это не просто. Пообещал поговорить о проблеме обмена с ЦБ», — уточнили в агентстве.

Ранее Медведев заявил, что армия России последовательно выполняет цель президента РФ Владимира Путина. Сам президент уточнял, что все поставленные цели в ходе спецоперации будут достигнуты. Власти Запорожья заявляли, что регион откажется от гривны 1 января.

Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Осенью, в результате референдумов, к России были присоединены 4 новые территории: ЛДНР, Запорожская и Херсонская области.