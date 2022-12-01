Военный аналитик Прохватилов раскрыл, как 16 ракетами полностью разгромить энергосистему Украины

Военный аналитик Прохватилов: РФ обесточит Украину 16 ракетами, перекрыв энергию от АЭС

01 декабря 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

На Украине еще есть электроэнергия благодаря атомным станциям, сказал Владимир Прохватилов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Достаточно 16 ракет, чтобы полностью уничтожить энергосистему Украины в короткие сроки. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «Объединенную энергосистему Украины очень легко вывести из строя насовсем. Во-первых, она сейчас спасается только тем, что до последнего времени были в порядке три атомные электростанции. Они дают 55% всей потребляемой энергии Украины. Электроэнергия от них перебрасывается по линиям электропередач в 750 киловольт. Три ветки идет от трех атомных электростанций. Дальше — более низкое напряжение 330 киловольт к всевозможным ТЭЦ, ГЭС. Всего 10 подстанции, по которым проходит напряжение в 750 киловольт. 10 ракет — и украинская энергетика встала», — сказал Владимир Прохватилов. Еще шесть ракет нужно, чтобы избавиться от главного энергоузла Украины, отметил аналитик. «Он находится в Виннице и связывает район Киева, Западную Украину и Южную Украину. Помимо этой ветки в 750 киловольт, имеет еще три высоковольтных линии 330 киловольт. И небольшую ветку в 110 киловольт. Одна ракета по Виннице, можно две, чтобы разбить подстанцию, пускай три. И еще три линии ЛЭП в 330 киловольт. И все, нет света в Киеве, Киевской области, на Западной Украине и Одессе с Николаевым», — подчеркнул собеседник URA.RU. Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса от геноцида киевского режима. В рамках выполнения задач РФ начала наносить удары по украинской инфраструктуре. Как объяснил офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, российские вооруженные силы вправе ее уничтожать, если она работает на нужды ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Достаточно 16 ракет, чтобы полностью уничтожить энергосистему Украины в короткие сроки. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «Объединенную энергосистему Украины очень легко вывести из строя насовсем. Во-первых, она сейчас спасается только тем, что до последнего времени были в порядке три атомные электростанции. Они дают 55% всей потребляемой энергии Украины. Электроэнергия от них перебрасывается по линиям электропередач в 750 киловольт. Три ветки идет от трех атомных электростанций. Дальше — более низкое напряжение 330 киловольт к всевозможным ТЭЦ, ГЭС. Всего 10 подстанции, по которым проходит напряжение в 750 киловольт. 10 ракет — и украинская энергетика встала», — сказал Владимир Прохватилов. Еще шесть ракет нужно, чтобы избавиться от главного энергоузла Украины, отметил аналитик. «Он находится в Виннице и связывает район Киева, Западную Украину и Южную Украину. Помимо этой ветки в 750 киловольт, имеет еще три высоковольтных линии 330 киловольт. И небольшую ветку в 110 киловольт. Одна ракета по Виннице, можно две, чтобы разбить подстанцию, пускай три. И еще три линии ЛЭП в 330 киловольт. И все, нет света в Киеве, Киевской области, на Западной Украине и Одессе с Николаевым», — подчеркнул собеседник URA.RU. Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса от геноцида киевского режима. В рамках выполнения задач РФ начала наносить удары по украинской инфраструктуре. Как объяснил офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, российские вооруженные силы вправе ее уничтожать, если она работает на нужды ВСУ.