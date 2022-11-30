Полковник Матвийчук: РФ вправе уничтожать любую инфраструктуру Украины, которая помогает ВСУ

30 ноября 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Россия хотела сохранить украинскую инфраструктуру ради мирных граждан, сказал Анатолий Матвийчук Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия вправе уничтожать любые гражданские объекты Украины, если они используются в качестве военных или обеспечивают нужды вооруженных сил противника. Об этом рассказал в беседе с URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Теории удара по критическим объектам существуют. Согласно международному праву, инфраструктура, которая используется противником в интересах ведения боевых действий, перестает быть гражданской и становится военной. И войска имеют право применять любое оружие для разрушения. Это не военные объекты, но являются составной частью обороноспособности страны. Это объекты энергетики. Это подстанции, линии подачи этой энергетики. Это газоперекачивающие насосные узлы, железнодорожные узлы», — сказал Анатолий Матвийчук. Военный эксперт подчеркнул, что Россию вынудили действовать решительнее и даже влиять на комфорт жизни мирных украинцев. «Когда началась спецоперация, первое требование верховного командования было сохранить инфраструктуру Украины. Мы планировали, что украинцы будут жить после окончания военного конфликта в комфортных условиях. Не получилось. Руководство Украины на это не пошло и вынудило нас применить систему ударов по критической инфраструктуре. Эти удары нарушают привычный ритм жизни государства, подрывают его управляемость и, самое главное, уничтожают инфраструктуру», — подытожил Матвийчук. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. С целью защиты Донбасса и демилитаризации киевского режима, РФ приступила к массированным ракетным атакам по объектам энергетической инфраструктуры. В стране было разрушено 30% электростанций. Это стало причиной массового отключения электроэнергии на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия вправе уничтожать любые гражданские объекты Украины, если они используются в качестве военных или обеспечивают нужды вооруженных сил противника. Об этом рассказал в беседе с URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Теории удара по критическим объектам существуют. Согласно международному праву, инфраструктура, которая используется противником в интересах ведения боевых действий, перестает быть гражданской и становится военной. И войска имеют право применять любое оружие для разрушения. Это не военные объекты, но являются составной частью обороноспособности страны. Это объекты энергетики. Это подстанции, линии подачи этой энергетики. Это газоперекачивающие насосные узлы, железнодорожные узлы», — сказал Анатолий Матвийчук. Военный эксперт подчеркнул, что Россию вынудили действовать решительнее и даже влиять на комфорт жизни мирных украинцев. «Когда началась спецоперация, первое требование верховного командования было сохранить инфраструктуру Украины. Мы планировали, что украинцы будут жить после окончания военного конфликта в комфортных условиях. Не получилось. Руководство Украины на это не пошло и вынудило нас применить систему ударов по критической инфраструктуре. Эти удары нарушают привычный ритм жизни государства, подрывают его управляемость и, самое главное, уничтожают инфраструктуру», — подытожил Матвийчук. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. С целью защиты Донбасса и демилитаризации киевского режима, РФ приступила к массированным ракетным атакам по объектам энергетической инфраструктуры. В стране было разрушено 30% электростанций. Это стало причиной массового отключения электроэнергии на Украине.