Челябинский полковник ФСБ в запасе уволился из федеральной структуры

Полковник ФСБ в запасе Владимир Борисов уволился с поста начальника отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области. Информацию об этом 1 декабря URA.RU подтвердил сам Борисов.
«Вчера в региональном отделе Росрыболовства я работал последний день. Предложили заняться более ответственным делом», — заявил URA.RU Борисов.
В разговоре с URA.RU полковник в запасе отметил, что о своем «более ответственном деле» он пока не готов сообщить подробности. Эту информацию он сможет озвучить, когда приступит к выполнению задач на новом месте.
Как руководитель отдела Росрыболовства Борисов запомнился тем, что инспекторы под его руководством спасали раков на озере Смолино, противостояли браконьерам, нередко рискуя при этом своим здоровьем и жизнью. Для СМИ Борисов часто организовывал пресс-туры, в которых лично рассказывал о защите водных ресурсов в регионе.
Борисов возглавил территориальный отдел Росрыболовства в марте 2021 года и проработал в федеральной структуре 1 год и 9 месяцев. На этой должности он сменил Владимира Лосева, который покинул свой пост после скандала с избиением 71-летнего старика на озере Аргази.
До 2018 года Борисов руководил отделом по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (ЗКСиБТ) управления ФСБ по региону. Он курировал медийные сферы: выборы, политические партии, СМИ и общественные организации.
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