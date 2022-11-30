Челябинский полковник ФСБ в запасе уволился из федеральной структуры

Территориальный отдел Росрыболовства оказался временно без начальника Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Полковник ФСБ в запасе Владимир Борисов уволился с поста начальника отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области. Информацию об этом 1 декабря URA.RU подтвердил сам Борисов.

«Вчера в региональном отделе Росрыболовства я работал последний день. Предложили заняться более ответственным делом», — заявил URA.RU Борисов.

В разговоре с URA.RU полковник в запасе отметил, что о своем «более ответственном деле» он пока не готов сообщить подробности. Эту информацию он сможет озвучить, когда приступит к выполнению задач на новом месте.

Как руководитель отдела Росрыболовства Борисов запомнился тем, что инспекторы под его руководством спасали раков на озере Смолино, противостояли браконьерам, нередко рискуя при этом своим здоровьем и жизнью. Для СМИ Борисов часто организовывал пресс-туры, в которых лично рассказывал о защите водных ресурсов в регионе.

Борисов возглавил территориальный отдел Росрыболовства в марте 2021 года и проработал в федеральной структуре 1 год и 9 месяцев. На этой должности он сменил Владимира Лосева, который покинул свой пост после скандала с избиением 71-летнего старика на озере Аргази.

До 2018 года Борисов руководил отделом по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (ЗКСиБТ) управления ФСБ по региону. Он курировал медийные сферы: выборы, политические партии, СМИ и общественные организации.