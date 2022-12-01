Telegraph: Джонсон планирует вернуться в политику

Планами вернуться в депутаты Джонсон поделился со своей местной партией, уточнили в изданииФото: Официальный сайт президента Украины
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон планирует баллотироваться в депутаты парламента Соединенного королевства на выборах 2024 года. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
«Борис Джонсон снова будет баллотироваться в депутаты парламента от Аксбриджа и Южного Рейслипа (пригороды Лондона — прим. URA.RU) на всеобщих выборах 2024 года», — пишет издание. Журналисты уточнили, что о своих планах вернуться в политику Джонсон сообщил своей местной консервативной партии.
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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон планирует баллотироваться в депутаты парламента Соединенного королевства на выборах 2024 года. Об этом сообщает The Daily Telegraph. «Борис Джонсон снова будет баллотироваться в депутаты парламента от Аксбриджа и Южного Рейслипа (пригороды Лондона — прим. URA.RU) на всеобщих выборах 2024 года», — пишет издание. Журналисты уточнили, что о своих планах вернуться в политику Джонсон сообщил своей местной консервативной партии. Ранее Джонсон принял решение не участвовать в досрочных выборах премьер-министра Великобритании после ухода с должности Лиз Трасс. СМИ тогда объяснили решение Джонсона боязнью потерять деньги от публичных выступлений, передает «Национальная служба новостей». По итогам этих выборов новым премьер-министром Соединенного королевства стал Риши Сунак, сообщает RT.