Мэр Кургана рассказала, как создать новогоднюю атмосферу

Глава Кургана Елена Ситникова призвала всех жителей города создать праздничную атмосферу

01 декабря 2022 в 23:51 Размер текста - 17 +

Курган украшают купленной в прошлые года иллюминацией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова призвала всех жителей города создать праздничную атмосферу. В своем telegram-канале она рассказала, что это может сделать каждый. «Каждый из нас, украсив балкон, окно, входную группу дома, витрину кафе, магазина, может создать новогоднюю атмосферу. Давайте вместе сделаем наш город нарядным и подарим праздничное настроение жителям, которые в нем живут», — высказалась Елена Ситникова в своем telegram-канале. В качестве примера она привела жителей ТОС « Заозерный-2», которые начали оформлять свой двор к Новому году: развесили гирлянды, украсили окна в подъездах и собираются установить елку. Также ранее в администрации Кургана отказались от праздничного салюта в новогоднюю ночь. Кроме того, в мэрии не купили новую иллюминацию. Город будут оформлять купленными в прошлые года гирляндами.

Глава Кургана Елена Ситникова призвала всех жителей города создать праздничную атмосферу. В своем telegram-канале она рассказала, что это может сделать каждый. «Каждый из нас, украсив балкон, окно, входную группу дома, витрину кафе, магазина, может создать новогоднюю атмосферу. Давайте вместе сделаем наш город нарядным и подарим праздничное настроение жителям, которые в нем живут», — высказалась Елена Ситникова в своем telegram-канале. В качестве примера она привела жителей ТОС « Заозерный-2», которые начали оформлять свой двор к Новому году: развесили гирлянды, украсили окна в подъездах и собираются установить елку. Также ранее в администрации Кургана отказались от праздничного салюта в новогоднюю ночь. Кроме того, в мэрии не купили новую иллюминацию. Город будут оформлять купленными в прошлые года гирляндами.