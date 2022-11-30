Мэр Кургана рассказала, как создать новогоднюю атмосферу

Глава Кургана Елена Ситникова призвала всех жителей города создать праздничную атмосферу. В своем telegram-канале она рассказала, что это может сделать каждый.
«Каждый из нас, украсив балкон, окно, входную группу дома, витрину кафе, магазина, может создать новогоднюю атмосферу. Давайте вместе сделаем наш город нарядным и подарим праздничное настроение жителям, которые в нем живут», — высказалась Елена Ситникова в своем telegram-канале.
В качестве примера она привела жителей ТОС « Заозерный-2», которые начали оформлять свой двор к Новому году: развесили гирлянды, украсили окна в подъездах и собираются установить елку. Также ранее в администрации Кургана отказались от праздничного салюта в новогоднюю ночь. Кроме того, в мэрии не купили новую иллюминацию. Город будут оформлять купленными в прошлые года гирляндами.
Все главные новости Курганской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45