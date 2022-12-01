Мэр из ЯНАО отчиталась о выполнении поручения Путина

Мэр Лабытнанги: по поручению президента РФ создаем отделение движения детей и молодежи

02 декабря 2022 в 06:57 Размер текста - 17 +

В Лабытнанги приступили к созданию отделения Российского движения детей и молодежи Фото: Влад Нелюбин © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) приступили к созданию отделения Российского движения детей и молодежи. О выполнении поручения президента РФ Владимира Путина мэр Марина Трескова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Исполняем поручение президента — создаем в Лабытнанги первичное отделение Российского движения детей и молодежи. Встретились с самыми активными ребятами Семи лиственниц, чтобы вместе составить план работы», — написала глава города. Дети и подростки будут вовлечены в добровольчество, патриотические акции, спортивную и творческую жизнь. Сейчас они работают над созданием проектов в командах. «Будем поддерживать наших активистов во всех начинаниях», — добавила Трескова. Ранее URA.RU рассказывало, что региональное отделение нового российского движения детей и молодежи в ЯНАО возглавит победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» 19-летний Максим Древинский. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что до конца года первичные отделения будут созданы в каждой школе нашего региона.

В Лабытнанги (ЯНАО) приступили к созданию отделения Российского движения детей и молодежи. О выполнении поручения президента РФ Владимира Путина мэр Марина Трескова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Исполняем поручение президента — создаем в Лабытнанги первичное отделение Российского движения детей и молодежи. Встретились с самыми активными ребятами Семи лиственниц, чтобы вместе составить план работы», — написала глава города. Дети и подростки будут вовлечены в добровольчество, патриотические акции, спортивную и творческую жизнь. Сейчас они работают над созданием проектов в командах. «Будем поддерживать наших активистов во всех начинаниях», — добавила Трескова. Ранее URA.RU рассказывало, что региональное отделение нового российского движения детей и молодежи в ЯНАО возглавит победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» 19-летний Максим Древинский. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что до конца года первичные отделения будут созданы в каждой школе нашего региона.