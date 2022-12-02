Байден и Макрон поужинали на полмиллиона долларов

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Президенты США и Франции встретились для переговоров Фото:

Ужин президента США Джо Байдена и французского лидера Эммануэля Макрона стоит около 500 тысяч долларов. Мероприятие прошло в Белом доме, сообщают СМИ.

«В расходы порядка 500 тысяч долларов входит не только дорогостоящая еда, но и и аренда дорогой посуды и украшения», — передает «Ридус» со ссылкой на американский телеканал CNN. Ужин проходил в Белом доме. Сообщается, что в меню были омары, икра, апельсиновый торт, сыры, равиоли из кабачков и другие блюда.

Байден и Макрон провели переговоры в Вашингтоне 1 декабря. Они обсудили военно-техническое сотрудничество США и Франции, а также военную помощь Украине. СМИ сообщали, что они планировали также поговорить о кризисе в Европе из-за конфликта на Украине.

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Ужин президента США Джо Байдена и французского лидера Эммануэля Макрона стоит около 500 тысяч долларов. Мероприятие прошло в Белом доме, сообщают СМИ. «В расходы порядка 500 тысяч долларов входит не только дорогостоящая еда, но и и аренда дорогой посуды и украшения», — передает «Ридус» со ссылкой на американский телеканал CNN. Ужин проходил в Белом доме. Сообщается, что в меню были омары, икра, апельсиновый торт, сыры, равиоли из кабачков и другие блюда. Байден и Макрон провели переговоры в Вашингтоне 1 декабря. Они обсудили военно-техническое сотрудничество США и Франции, а также военную помощь Украине. СМИ сообщали, что они планировали также поговорить о кризисе в Европе из-за конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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