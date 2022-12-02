Байден и Макрон поужинали на полмиллиона долларов

02 декабря 2022 в 07:42 Размер текста - 17 +

Президенты США и Франции встретились для переговоров Фото: Александр Елизаров © URA.RU Ужин президента США Джо Байдена и французского лидера Эммануэля Макрона стоит около 500 тысяч долларов. Мероприятие прошло в Белом доме, сообщают СМИ. «В расходы порядка 500 тысяч долларов входит не только дорогостоящая еда, но и и аренда дорогой посуды и украшения», — передает «Ридус» со ссылкой на американский телеканал CNN. Ужин проходил в Белом доме. Сообщается, что в меню были омары, икра, апельсиновый торт, сыры, равиоли из кабачков и другие блюда. Байден и Макрон провели переговоры в Вашингтоне 1 декабря. Они обсудили военно-техническое сотрудничество США и Франции, а также военную помощь Украине. СМИ сообщали, что они планировали также поговорить о кризисе в Европе из-за конфликта на Украине.

Ужин президента США Джо Байдена и французского лидера Эммануэля Макрона стоит около 500 тысяч долларов. Мероприятие прошло в Белом доме, сообщают СМИ. «В расходы порядка 500 тысяч долларов входит не только дорогостоящая еда, но и и аренда дорогой посуды и украшения», — передает «Ридус» со ссылкой на американский телеканал CNN. Ужин проходил в Белом доме. Сообщается, что в меню были омары, икра, апельсиновый торт, сыры, равиоли из кабачков и другие блюда. Байден и Макрон провели переговоры в Вашингтоне 1 декабря. Они обсудили военно-техническое сотрудничество США и Франции, а также военную помощь Украине. СМИ сообщали, что они планировали также поговорить о кризисе в Европе из-за конфликта на Украине.