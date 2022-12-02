В ЛНР заявили о росте числа дезертиров ВСУ после заявления фон дер Ляйен о потерях Украины

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Последствия АТО и украинские блокпосты в Краматорске. Украина, военная техника, украинские войска
Информация о потерях среди ВСУ негативно повлияла на военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В рядах ВСУ стало больше дезертирств после заявлений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях украинской армии. Об этом рассказал офицер Народной милиции (ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на информацию разведки.

«Возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций [в зоне проведения спецоперации], пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений. Также увеличилось [число] фактов употребления наркотических и алкогольных веществ. Еще отмечается резкий рост социального напряжения в украинском обществе», — сказал Марочко в интервью ТАСС.

Он отметил, что скандал с заявлением главы ЕК о потерях ВСУ негативно повлиял на морально-психологическое состояние военных. По его словам, родственники военных штурмуют военкоматы несмотря на угрозы ареста.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что в ВСУ погибли 100 тысяч военных, передает «Федеральное агентство новостей». Затем она удалила это видеообращение и опубликовала снова, но уже без информации о потерях. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, информация главы Еврокомиссии занижена вдвое.

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В рядах ВСУ стало больше дезертирств после заявлений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях украинской армии. Об этом рассказал офицер Народной милиции (ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на информацию разведки. «Возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций [в зоне проведения спецоперации], пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений. Также увеличилось [число] фактов употребления наркотических и алкогольных веществ. Еще отмечается резкий рост социального напряжения в украинском обществе», — сказал Марочко в интервью ТАСС. Он отметил, что скандал с заявлением главы ЕК о потерях ВСУ негативно повлиял на морально-психологическое состояние военных. По его словам, родственники военных штурмуют военкоматы несмотря на угрозы ареста. Ранее фон дер Ляйен заявила, что в ВСУ погибли 100 тысяч военных, передает «Федеральное агентство новостей». Затем она удалила это видеообращение и опубликовала снова, но уже без информации о потерях. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, информация главы Еврокомиссии занижена вдвое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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