В рядах ВСУ стало больше дезертирств после заявлений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях украинской армии. Об этом рассказал офицер Народной милиции (ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на информацию разведки.
«Возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций [в зоне проведения спецоперации], пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений. Также увеличилось [число] фактов употребления наркотических и алкогольных веществ. Еще отмечается резкий рост социального напряжения в украинском обществе», — сказал Марочко в интервью ТАСС.
Он отметил, что скандал с заявлением главы ЕК о потерях ВСУ негативно повлиял на морально-психологическое состояние военных. По его словам, родственники военных штурмуют военкоматы несмотря на угрозы ареста.
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В рядах ВСУ стало больше дезертирств после заявлений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях украинской армии. Об этом рассказал офицер Народной милиции (ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на информацию разведки. «Возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций [в зоне проведения спецоперации], пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений. Также увеличилось [число] фактов употребления наркотических и алкогольных веществ. Еще отмечается резкий рост социального напряжения в украинском обществе», — сказал Марочко в интервью ТАСС. Он отметил, что скандал с заявлением главы ЕК о потерях ВСУ негативно повлиял на морально-психологическое состояние военных. По его словам, родственники военных штурмуют военкоматы несмотря на угрозы ареста. Ранее фон дер Ляйен заявила, что в ВСУ погибли 100 тысяч военных, передает «Федеральное агентство новостей». Затем она удалила это видеообращение и опубликовала снова, но уже без информации о потерях. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, информация главы Еврокомиссии занижена вдвое.