Fox News: мечты Запада о свержении Путина являются утопией

02 декабря 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Бывший офицер разведки США уверена, что россияне поддерживают своего президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные политики пытаются убедить себя в том, что позиции президента РФ Владимира Путина ослабли, однако такое мнение — всего лишь попытка выдать желаемое за действительное. Об этом заявила бывший офицер разведки США Ребекка Коффлер. «Западные наблюдатели сосредоточиваются на недостатках российских вооруженных сил и предполагаемом ослаблении власти Путина, однако вывод о том, что Путин будет отстранен от власти, в лучшем случае — принятие желаемого за действительное», — рассказала бывший офицер разведки США Ребекка Коффлер в интервью американскому телеканалу Fox News . Согласно замечанию Коффлер, россияне поддерживают политику Владимира Путина на Украине, а некоторые даже хотят видеть более «жесткие действия». Бывший разведчик назвала три причины, по которым отстранение Путина от власти невозможно. Во-первых, русские по своему менталитету устойчивы к трудностям и не боятся столкнуться с суровой реальностью. Во-вторых, сообщения американской разведки о появлении инакомыслия в ближайшем окружении Путина не заслуживают доверия. Наконец, в-третьих, русские люди думают и ведут себя не так, как американцы. Западные аналитики проецируют свои нормы поведения на Россию, потому образ президента РФ интерпретируется ими неправильно. Коффлер отмечает, что Путин, напротив, представляет собой эталон для российского руководителя в глазах своих граждан. Ранее бывшая конгрессвуман, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард рассказала о том, что истинная цель президента США Джо Байдена на Украине — госпереворот в России. Кроме того, о целях Запада свергнуть Путина с помощью санкций рассказал политолог Сергей Марков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные политики пытаются убедить себя в том, что позиции президента РФ Владимира Путина ослабли, однако такое мнение — всего лишь попытка выдать желаемое за действительное. Об этом заявила бывший офицер разведки США Ребекка Коффлер. «Западные наблюдатели сосредоточиваются на недостатках российских вооруженных сил и предполагаемом ослаблении власти Путина, однако вывод о том, что Путин будет отстранен от власти, в лучшем случае — принятие желаемого за действительное», — рассказала бывший офицер разведки США Ребекка Коффлер в интервью американскому телеканалу Fox News. Согласно замечанию Коффлер, россияне поддерживают политику Владимира Путина на Украине, а некоторые даже хотят видеть более «жесткие действия». Бывший разведчик назвала три причины, по которым отстранение Путина от власти невозможно. Во-первых, русские по своему менталитету устойчивы к трудностям и не боятся столкнуться с суровой реальностью. Во-вторых, сообщения американской разведки о появлении инакомыслия в ближайшем окружении Путина не заслуживают доверия. Наконец, в-третьих, русские люди думают и ведут себя не так, как американцы. Западные аналитики проецируют свои нормы поведения на Россию, потому образ президента РФ интерпретируется ими неправильно. Коффлер отмечает, что Путин, напротив, представляет собой эталон для российского руководителя в глазах своих граждан. Ранее бывшая конгрессвуман, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард рассказала о том, что истинная цель президента США Джо Байдена на Украине — госпереворот в России. Кроме того, о целях Запада свергнуть Путина с помощью санкций рассказал политолог Сергей Марков.