В Народной милиции заявили о панике среди офицеров ВСУ в Артемовске

02 декабря 2022 в 10:07 Размер текста - 17 +

Офицерский состав нуждается в срочной эвакуации из Артемовска, заявил Марочко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Накаляющаяся обстановка для ВСУ вокруг Артемовска в результате продолжающегося удачного наступления армии РФ и отсутствие указаний об эвакуации ставит офицеров украинской армии в паническое положение. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. «Сейчас командование даже не рассматривает предложения по эвакуации, что вызывает панику среди старшего офицерского состава Украины», — цитирует Марочко ТАСС. Он добавил, что положение украинской армии в Артемовске с каждым часом ухудшается, но директив о возможной эвакуации командующих войсками в более надежное с точки зрения безопасности место до сих пор не поступает. Вчера, 1 декабря, врио главы ДНР Денис Пушилин отчитался о продолжении удачных наступательных операций российской армии на авдеевском, марьинском и артемовском направлениях в ДНР. Взятие Дзержинска и Артемовска позволит вооруженным силам России выйти к городу Краматорску, передает RT. Наступление на артемовском направлении позволяет говорить о возможном скором окружении Артемовска, сообщает «Национальная служба новостей».

Накаляющаяся обстановка для ВСУ вокруг Артемовска в результате продолжающегося удачного наступления армии РФ и отсутствие указаний об эвакуации ставит офицеров украинской армии в паническое положение. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. «Сейчас командование даже не рассматривает предложения по эвакуации, что вызывает панику среди старшего офицерского состава Украины», — цитирует Марочко ТАСС. Он добавил, что положение украинской армии в Артемовске с каждым часом ухудшается, но директив о возможной эвакуации командующих войсками в более надежное с точки зрения безопасности место до сих пор не поступает. Вчера, 1 декабря, врио главы ДНР Денис Пушилин отчитался о продолжении удачных наступательных операций российской армии на авдеевском, марьинском и артемовском направлениях в ДНР. Взятие Дзержинска и Артемовска позволит вооруженным силам России выйти к городу Краматорску, передает RT. Наступление на артемовском направлении позволяет говорить о возможном скором окружении Артемовска, сообщает «Национальная служба новостей».