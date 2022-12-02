В Народной милиции заявили о панике среди офицеров ВСУ в Артемовске

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Офицерский состав нуждается в срочной эвакуации из Артемовска, заявил Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Накаляющаяся обстановка для ВСУ вокруг Артемовска в результате продолжающегося удачного наступления армии РФ и отсутствие указаний об эвакуации ставит офицеров украинской армии в паническое положение. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Сейчас командование даже не рассматривает предложения по эвакуации, что вызывает панику среди старшего офицерского состава Украины», — цитирует Марочко ТАСС. Он добавил, что положение украинской армии в Артемовске с каждым часом ухудшается, но директив о возможной эвакуации командующих войсками в более надежное с точки зрения безопасности место до сих пор не поступает.

Вчера, 1 декабря, врио главы ДНР Денис Пушилин отчитался о продолжении удачных наступательных операций российской армии на авдеевском, марьинском и артемовском направлениях в ДНР. Взятие Дзержинска и Артемовска позволит вооруженным силам России выйти к городу Краматорску, передает RT. Наступление на артемовском направлении позволяет говорить о возможном скором окружении Артемовска, сообщает «Национальная служба новостей».

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Накаляющаяся обстановка для ВСУ вокруг Артемовска в результате продолжающегося удачного наступления армии РФ и отсутствие указаний об эвакуации ставит офицеров украинской армии в паническое положение. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. «Сейчас командование даже не рассматривает предложения по эвакуации, что вызывает панику среди старшего офицерского состава Украины», — цитирует Марочко ТАСС. Он добавил, что положение украинской армии в Артемовске с каждым часом ухудшается, но директив о возможной эвакуации командующих войсками в более надежное с точки зрения безопасности место до сих пор не поступает. Вчера, 1 декабря, врио главы ДНР Денис Пушилин отчитался о продолжении удачных наступательных операций российской армии на авдеевском, марьинском и артемовском направлениях в ДНР. Взятие Дзержинска и Артемовска позволит вооруженным силам России выйти к городу Краматорску, передает RT. Наступление на артемовском направлении позволяет говорить о возможном скором окружении Артемовска, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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