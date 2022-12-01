Жители села под Курганом останутся без последних автобусов до города

02 декабря 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Других действующих автобусных маршрутов в селе нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Перевозчик Виктор Волков отказался от автобусного маршрута № 254 из села Введенское до пригородного вокзала в Кургане. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития. Этот маршрут последний из действующих в селе. «Заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. <…> Прошу прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 254 „Пригородный вокзал — с. Введенское“», — указано в документе, размещенном на сайте. Также Волков отказался от маршрута № 533, автобусы которого следуют из Кургана до села Советское через Куртамыш. Автобусы будут курсировать по маршрутам до конца февраля. На момент написания новости, URA.RU не удалось найти в открытых данных контактный номер телефона Волкова. В сентябре стало известно, что от автобусного маршрута № 255 из села Введенское в село Кетово отказалась перевозчик Валентина Скорнякова. Другой перевозчик отказался от маршрута № 88, который следовал от вокзала Кургана до садов «Редькино». В компании «Транссервис» объяснили, что отказались от маршрута, чтобы сосредоточиться только на внутригородских перевозках.

Перевозчик Виктор Волков отказался от автобусного маршрута № 254 из села Введенское до пригородного вокзала в Кургане. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития. Этот маршрут последний из действующих в селе. «Заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. <…> Прошу прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 254 „Пригородный вокзал — с. Введенское“», — указано в документе, размещенном на сайте. Также Волков отказался от маршрута № 533, автобусы которого следуют из Кургана до села Советское через Куртамыш. Автобусы будут курсировать по маршрутам до конца февраля. На момент написания новости, URA.RU не удалось найти в открытых данных контактный номер телефона Волкова. В сентябре стало известно, что от автобусного маршрута № 255 из села Введенское в село Кетово отказалась перевозчик Валентина Скорнякова. Другой перевозчик отказался от маршрута № 88, который следовал от вокзала Кургана до садов «Редькино». В компании «Транссервис» объяснили, что отказались от маршрута, чтобы сосредоточиться только на внутригородских перевозках.