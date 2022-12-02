В Кремле отреагировали на заявление Байдена о готовности говорить с Путиным

Песков заявил, что Путин открыт для переговоров по Украине

02 декабря 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Джо Байден хочет поговорить с Владимиром Путиным об окончании СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин остается открытым для переговоров. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера США Джо Байдена о готовности обсудить с Путиным завершение спецоперации на Украине. «Фактически, что сказал Байден: переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. СВО продолжается. Но при этом президент был есть и остается открытым для контактов, для переговоров. Наиболее предпочтительный путь достижения наших интересов — это мирными дипломатическими средствами», — высказался Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU. По его словам, поиск почвы для взаимного обсуждения осложняет то, что США не признают новые российские регионы. Также Песков напомнил, что Россия до начала спецоперации предлагала НАТО и США провести переговоры, но они не поддержали это предложение. Ранее Байден сказал, что готов поговорить с Путиным о завершении конфликта на Украине. Предварительно должны пройти консультации с НАТО, заявил президент США. При этом переговоры между Россией и Украиной о завершении конфликта не ведутся. Путин выражал готовность обсудить ситуацию, но в Киеве пока не пошли навстречу.

Президент России Владимир Путин остается открытым для переговоров. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера США Джо Байдена о готовности обсудить с Путиным завершение спецоперации на Украине. «Фактически, что сказал Байден: переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. СВО продолжается. Но при этом президент был есть и остается открытым для контактов, для переговоров. Наиболее предпочтительный путь достижения наших интересов — это мирными дипломатическими средствами», — высказался Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU. По его словам, поиск почвы для взаимного обсуждения осложняет то, что США не признают новые российские регионы. Также Песков напомнил, что Россия до начала спецоперации предлагала НАТО и США провести переговоры, но они не поддержали это предложение. Ранее Байден сказал, что готов поговорить с Путиным о завершении конфликта на Украине. Предварительно должны пройти консультации с НАТО, заявил президент США. При этом переговоры между Россией и Украиной о завершении конфликта не ведутся. Путин выражал готовность обсудить ситуацию, но в Киеве пока не пошли навстречу.