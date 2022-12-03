Посол Польши заявил об усталости Запада от Украины

Запад действительно ощущает усталость от действий украинских властей, о чем ясно понимает президент России Владимир Путин и умело этим пользуется. Об этом сообщил посол Польши в США Марек Магьеровски.
«Усталость от Украины в западных обществах становится все более заметной», — цитирует Марека Магьеровски американский журнал Newsweek. Посол подчеркнул, что Владимир Путин является достаточно умным политиком, который будет стараться обернуть сложившуюся ситуацию в свою сторону.
Ранее в Польше заявили, что общественное мнение в странах НАТО показывает усталость населения от конфликта на Украине. Лидер «Японской партии реформ» Еити Масудзоэ спрогнозировал, что к наступлению зимнего периода усталость европейцев приведет к сокращению военной помощи Украине, передает телеканал 360.
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Запад действительно ощущает усталость от действий украинских властей, о чем ясно понимает президент России Владимир Путин и умело этим пользуется. Об этом сообщил посол Польши в США Марек Магьеровски. «Усталость от Украины в западных обществах становится все более заметной», — цитирует Марека Магьеровски американский журнал Newsweek. Посол подчеркнул, что Владимир Путин является достаточно умным политиком, который будет стараться обернуть сложившуюся ситуацию в свою сторону. Ранее в Польше заявили, что общественное мнение в странах НАТО показывает усталость населения от конфликта на Украине. Лидер «Японской партии реформ» Еити Масудзоэ спрогнозировал, что к наступлению зимнего периода усталость европейцев приведет к сокращению военной помощи Украине, передает телеканал 360.