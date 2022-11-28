В Польше заявили об опустошении военных складов НАТО и усталости из-за Украины

28 ноября 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

НАТО столкнулась с дефицитом военной техники и вооружения, сообщает Томаш Шатковский Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные склады НАТО пустеют из-за помощи Украине. Также альянс столкнулся с усталостью общественного мнения. Об этом заявил посол Польши при НАТО Томаш Шатковский. «НАТО столкнулась с опустошением складов военной техники и вооружения. Много стран уже с этим столкнулись — или поддерживать минимальные боевые возможности, или дальше поддерживать Украину», — приводит радиостанция RMF FM слова Шатковского. С другой стороны НАТО столкнулась с усталостью общественного мнения. «Общественное мнение было решающим фактором во многих странах, если речь идет о политике по поддержке Украины», — добавил он. После начала спецоперации страны ЕС активно начали поставлять Киеву вооружение. Однако со временем страны Запада начали сами страдать от нехватки вооружения. Ранее исследователь Центра международных исследований Марко Ди Лиддо сообщил, что НАТО оказалась не готова поставлять оружие на Украину из-за нехватки собственных запасов вооружения. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь Украине привела западные страны к тяжелым временам.

Военные склады НАТО пустеют из-за помощи Украине. Также альянс столкнулся с усталостью общественного мнения. Об этом заявил посол Польши при НАТО Томаш Шатковский. «НАТО столкнулась с опустошением складов военной техники и вооружения. Много стран уже с этим столкнулись — или поддерживать минимальные боевые возможности, или дальше поддерживать Украину», — приводит радиостанция RMF FM слова Шатковского. С другой стороны НАТО столкнулась с усталостью общественного мнения. «Общественное мнение было решающим фактором во многих странах, если речь идет о политике по поддержке Украины», — добавил он. После начала спецоперации страны ЕС активно начали поставлять Киеву вооружение. Однако со временем страны Запада начали сами страдать от нехватки вооружения. Ранее исследователь Центра международных исследований Марко Ди Лиддо сообщил, что НАТО оказалась не готова поставлять оружие на Украину из-за нехватки собственных запасов вооружения. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь Украине привела западные страны к тяжелым временам.