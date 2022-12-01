В Челябинской области почти сто классов закрыли на карантин

Из-за ОРВИ частично прервали учебный процесс в 94 классах региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Эпидемия гриппа и ОРВИ в Челябинской области

В Челябинской области 94 школьных класса закрыли на карантин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора области, учебные процессы были приостановлены из-за высокой заболеваемости ОРВИ.

«На начало декабря полностью приостановлен учебный процесс в одной общеобразовательной организации. Частично процесс обучения прервали в 94 классах 36 организаций», — сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора области.

Там отметили, что с начала учебного года учебный процесс полностью приостановлен в трех школах, двух детских садах и одном колледже. Частично отменили занятия в 391 классе 87 школ и в одной группе дошкольного учреждения.

Ранее из-за вспышки ОРВИ закрыли восемь классов в краснопольской школе. В учреждении ввели фильтр учащихся. Детей с признаками болезни не пускают на занятия. А в Магнитогорске из-за гепатита А один класс полностью изолировали в другом крыле школы.