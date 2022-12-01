01 декабря 2022

В Челябинской области почти сто классов закрыли на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ОРВИ частично прервали учебный процесс в 94 классах региона Фото:
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Эпидемия гриппа и ОРВИ в Челябинской области

В Челябинской области 94 школьных класса закрыли на карантин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора области, учебные процессы были приостановлены из-за высокой заболеваемости ОРВИ.

«На начало декабря полностью приостановлен учебный процесс в одной общеобразовательной организации. Частично процесс обучения прервали в 94 классах 36 организаций», — сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора области.

Там отметили, что с начала учебного года учебный процесс полностью приостановлен в трех школах, двух детских садах и одном колледже. Частично отменили занятия в 391 классе 87 школ и в одной группе дошкольного учреждения.

Ранее из-за вспышки ОРВИ закрыли восемь классов в краснопольской школе. В учреждении ввели фильтр учащихся. Детей с признаками болезни не пускают на занятия. А в Магнитогорске из-за гепатита А один класс полностью изолировали в другом крыле школы.

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В Челябинской области 94 школьных класса закрыли на карантин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора области, учебные процессы были приостановлены из-за высокой заболеваемости ОРВИ. «На начало декабря полностью приостановлен учебный процесс в одной общеобразовательной организации. Частично процесс обучения прервали в 94 классах 36 организаций», — сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора области. Там отметили, что с начала учебного года учебный процесс полностью приостановлен в трех школах, двух детских садах и одном колледже. Частично отменили занятия в 391 классе 87 школ и в одной группе дошкольного учреждения. Ранее из-за вспышки ОРВИ закрыли восемь классов в краснопольской школе. В учреждении ввели фильтр учащихся. Детей с признаками болезни не пускают на занятия. А в Магнитогорске из-за гепатита А один класс полностью изолировали в другом крыле школы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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