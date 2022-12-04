Курганский замгубернатора взял на особый контроль траты муниципалитетов

05 декабря 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Ермаков будет контролировать расходы муниципалитетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков будет контролировать заключение соглашений по восстановлению платежеспособности муниципальных образований и их первостепенные расходы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в постановление правительства Курганской области „Об утверждении правил заключения соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности муниципалитетов, его формы и перечня обязательств муниципального образования, подлежащих включению в соглашение“ следующие изменения <…> контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора», — говорится в опубликованном документе. По открытым данным, которые опубликованы на сайте курганского правительства, замгубернатора Константин Ермаков, в том числе, курирует деятельность департамента финансов. В постановлении также указана оформление соглашения между профильным департаментом и муниципальным образованием. Внесены технические изменения в текст. Ранее URA.RU писало, что в середине октября Ермакову поручили контролировать постановление о ценообразовании земельных участков. Должность замгубернатора с расширенными полномочиями он занимает с начала этого года. Также чиновник координирует работу департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов, управления по обеспечению деятельности мировых судей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков будет контролировать заключение соглашений по восстановлению платежеспособности муниципальных образований и их первостепенные расходы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в постановление правительства Курганской области „Об утверждении правил заключения соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности муниципалитетов, его формы и перечня обязательств муниципального образования, подлежащих включению в соглашение“ следующие изменения <…> контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора», — говорится в опубликованном документе. По открытым данным, которые опубликованы на сайте курганского правительства, замгубернатора Константин Ермаков, в том числе, курирует деятельность департамента финансов. В постановлении также указана оформление соглашения между профильным департаментом и муниципальным образованием. Внесены технические изменения в текст. Ранее URA.RU писало, что в середине октября Ермакову поручили контролировать постановление о ценообразовании земельных участков. Должность замгубернатора с расширенными полномочиями он занимает с начала этого года. Также чиновник координирует работу департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов, управления по обеспечению деятельности мировых судей.