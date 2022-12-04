04 декабря 2022
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02 декабря 2022

Курганский замгубернатора взял на особый контроль траты муниципалитетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по аграрной политике. Курган, портфель, кресло
Ермаков будет контролировать расходы муниципалитетов Фото:

Заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков будет контролировать заключение соглашений по восстановлению платежеспособности муниципальных образований и их первостепенные расходы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в постановление правительства Курганской области „Об утверждении правил заключения соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности муниципалитетов, его формы и перечня обязательств муниципального образования, подлежащих включению в соглашение“ следующие изменения <…> контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора», — говорится в опубликованном документе. По открытым данным, которые опубликованы на сайте курганского правительства, замгубернатора Константин Ермаков, в том числе, курирует деятельность департамента финансов.

В постановлении также указана оформление соглашения между профильным департаментом и муниципальным образованием. Внесены технические изменения в текст.

Ранее URA.RU писало, что в середине октября Ермакову поручили контролировать постановление о ценообразовании земельных участков. Должность замгубернатора с расширенными полномочиями он занимает с начала этого года. Также чиновник координирует работу департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов, управления по обеспечению деятельности мировых судей.

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Заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков будет контролировать заключение соглашений по восстановлению платежеспособности муниципальных образований и их первостепенные расходы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в постановление правительства Курганской области „Об утверждении правил заключения соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности муниципалитетов, его формы и перечня обязательств муниципального образования, подлежащих включению в соглашение“ следующие изменения <…> контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора», — говорится в опубликованном документе. По открытым данным, которые опубликованы на сайте курганского правительства, замгубернатора Константин Ермаков, в том числе, курирует деятельность департамента финансов. В постановлении также указана оформление соглашения между профильным департаментом и муниципальным образованием. Внесены технические изменения в текст. Ранее URA.RU писало, что в середине октября Ермакову поручили контролировать постановление о ценообразовании земельных участков. Должность замгубернатора с расширенными полномочиями он занимает с начала этого года. Также чиновник координирует работу департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов, управления по обеспечению деятельности мировых судей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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