Мэрия Перми объяснила, почему тратит миллионы на соцопросы

Пермские чиновники оправдали миллионные расходы на соцопросы заботой о жителях

02 декабря 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Деньги тратят, чтобы принимать верные решения Фото: Денис Моргунов © URA.RU В администрации Перми ответили на претензии активиста Василия Кучумова, который недоволен тратами чиновников на проведение социологически опросов. Ранее он просил Генпрокуратуру проверить обоснованность этих расходов и прозрачность конкурсов на проведение исследований. В мэрии URA.RU пояснили, что информация о мнении жителей города необходима для принятия правильных решений. «Эта информация используется для принятия обоснованных управленческих решений по социально-экономическому развитию города и его районов с учетом мнения и при непосредственном участии населения Перми, выстраивания эффективного диалога с гражданами и сообществами города, разработки и мониторинга исполнения документов стратегического планирования», — сообщила пресс-служба администрации в ответ на запрос агентства. Чиновники также отметили, что на федеральном уровне местные администрации оценивают на основе таких показателей, как уровень доверия к власти и удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления. Что касается исполнителей соцопросов, то они выбираются на основе конкурса в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе». Аукционы выигрывают различные участники, предложившие наиболее выгодные условия. Ранее, как рассказывало URA.RU, Василий Кучумов потребовал от Генпрокуратуры РФ проверить обоснованность трат мэрии Перми на социологические опросы. Кроме того, он заподозрил, что подряды на их проведение разыгрываются с нарушениями. В конце ноября администрация Перми заказала очередное исследование, за которое готова заплатить 1,85 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В администрации Перми ответили на претензии активиста Василия Кучумова, который недоволен тратами чиновников на проведение социологически опросов. Ранее он просил Генпрокуратуру проверить обоснованность этих расходов и прозрачность конкурсов на проведение исследований. В мэрии URA.RU пояснили, что информация о мнении жителей города необходима для принятия правильных решений. «Эта информация используется для принятия обоснованных управленческих решений по социально-экономическому развитию города и его районов с учетом мнения и при непосредственном участии населения Перми, выстраивания эффективного диалога с гражданами и сообществами города, разработки и мониторинга исполнения документов стратегического планирования», — сообщила пресс-служба администрации в ответ на запрос агентства. Чиновники также отметили, что на федеральном уровне местные администрации оценивают на основе таких показателей, как уровень доверия к власти и удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления. Что касается исполнителей соцопросов, то они выбираются на основе конкурса в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе». Аукционы выигрывают различные участники, предложившие наиболее выгодные условия. Ранее, как рассказывало URA.RU, Василий Кучумов потребовал от Генпрокуратуры РФ проверить обоснованность трат мэрии Перми на социологические опросы. Кроме того, он заподозрил, что подряды на их проведение разыгрываются с нарушениями. В конце ноября администрация Перми заказала очередное исследование, за которое готова заплатить 1,85 млн рублей.