Генерал, вернувшийся из зоны СВО, рассказал о переходящих на сторону России бойцах ВСУ

Генерал Тутрин: бойцы ВСУ начинают воевать за РФ из-за деморализации в армии

02 декабря 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Идет деморализация личного состава ВСУ, считает Николай Тутрин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ВСУ начали переходить на сторону России после того, как в рядах их армии началась деморализация. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вернувшийся из поездки в Малороссию председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин. «Вооруженными силами России уничтожается инфраструктура подготовки, ведения боевых действий. Железные дороги, которые доставляют технику и боеприпасы, складские помещения хранения боеприпасов, места скопления националистических формирований. Отсюда вывод — завтра меньше будет участвовать в боевых действиях со стороны ВСУ танков и артиллерии. Ну и конечно же, самое основное — идет деморализация личного состава ВСУ, многие из которых уже не хотят воевать дальше. Появились случаи перехода военнослужащих ВСУ на сторону России и участия в боевых действиях против нацистов», — подчеркнул Николай Тутрин. По словам генерал-майора, такой случай произошел в ДНР. «Когда украинские нацисты казнили отца одного из военнослужащих ВСУ, мужчина перешел на сторону ДНР. И воюет сейчас против националистов», — добавил Тутрин. Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в ВСУ выросло число саботажей. Военные Украины самовольно оставляют позиции в зоне СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы ВСУ начали переходить на сторону России после того, как в рядах их армии началась деморализация. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вернувшийся из поездки в Малороссию председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин. «Вооруженными силами России уничтожается инфраструктура подготовки, ведения боевых действий. Железные дороги, которые доставляют технику и боеприпасы, складские помещения хранения боеприпасов, места скопления националистических формирований. Отсюда вывод — завтра меньше будет участвовать в боевых действиях со стороны ВСУ танков и артиллерии. Ну и конечно же, самое основное — идет деморализация личного состава ВСУ, многие из которых уже не хотят воевать дальше. Появились случаи перехода военнослужащих ВСУ на сторону России и участия в боевых действиях против нацистов», — подчеркнул Николай Тутрин. По словам генерал-майора, такой случай произошел в ДНР. «Когда украинские нацисты казнили отца одного из военнослужащих ВСУ, мужчина перешел на сторону ДНР. И воюет сейчас против националистов», — добавил Тутрин. Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в ВСУ выросло число саботажей. Военные Украины самовольно оставляют позиции в зоне СВО.