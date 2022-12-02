Белый дом: Зеленский не готов к переговорам

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Слова Байдена о готовности к переговорам с РФ не означает изменение позиции Штатов касаемо ситуации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

США также считают, что «Зеленский не готов сейчас к переговорам с РФ о ситуации вокруг Украины», — передает заявления американского правительства ТАСС. Там также уточнили, что слова президента США Джо Байдена о потенциальной готовности к диалогу с Москвой не говорит об изменении позиции Штатов касаемо ситуации на Украине.

В пресс-службе добавили, что президент США Джо Байден заявил, что сейчас не время для диалога с российской стороной. Уточняется, что решение о возможности дипломатического разрешения конфликта должна принимать украинская сторона.

Россия не раз заявляла о готовности начать переговоры с Украиной. Позже политолог Антон Бредихин сказал, что дипломатическое разрешение конфликта пройдет без участия Зеленского, так как Киев сильно зависим от Запада.

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Президент Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. США также считают, что «Зеленский не готов сейчас к переговорам с РФ о ситуации вокруг Украины», — передает заявления американского правительства ТАСС. Там также уточнили, что слова президента США Джо Байдена о потенциальной готовности к диалогу с Москвой не говорит об изменении позиции Штатов касаемо ситуации на Украине. В пресс-службе добавили, что президент США Джо Байден заявил, что сейчас не время для диалога с российской стороной. Уточняется, что решение о возможности дипломатического разрешения конфликта должна принимать украинская сторона. Россия не раз заявляла о готовности начать переговоры с Украиной. Позже политолог Антон Бредихин сказал, что дипломатическое разрешение конфликта пройдет без участия Зеленского, так как Киев сильно зависим от Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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