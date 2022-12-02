Политолог: переговоры по завершению спецоперации пройдут без Зеленского. Видео

Политолог: участие Зеленского в переговорах по спецоперации не требуется

02 декабря 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

Зеленский не нужен для разрешения конфликта на Украине, считает политолог Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участие президента Украины Владимира Зеленского не требуется для переговоров по завершению спецоперации. Киев настолько зависим от Запада, что голос украинских властей не имеет значения. Об этом заявил политолог Антон Бредихин. «Американский лидер Джо Байден хочет показать себя в роли „миротворца“ в украинском конфликте. Это даже правильно, ведь переговоры о регулировании ситуации вокруг Украины могут быть только между Москвой и Вашингтоном. Киев тут играет последнюю роль», — считает Бредихин, слова которого приводит Пятый канал. По мнению политолога, стоит присмотреться к тому, что готовы предложить американцы в переговорах. Призыв президента США Джо Байдена к диалогу с РФ может стать итогом большого переговорного формата, который ведется неформально между двумя странами, полагает эксперт. Бредихин заявил, что напряжение, связанное с Тайванем и Косово, может быть урегулировано путем дипломатии, но только при условии, что украинский кризис завершится. В противном случае, говорит эксперт, стоит ожидать появления новых горячих точек. «Все завязано на Украине. Будет дальше эскалация на Украине — будет дальше эскалация и в других регионах земного шара», — подытожил Бредихин. Ранее Джо Байден заявил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным о возможном завершении спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на это предложение отказом, поскольку Джо Байден готов к переговорам только после ухода России из Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участие президента Украины Владимира Зеленского не требуется для переговоров по завершению спецоперации. Киев настолько зависим от Запада, что голос украинских властей не имеет значения. Об этом заявил политолог Антон Бредихин. «Американский лидер Джо Байден хочет показать себя в роли „миротворца“ в украинском конфликте. Это даже правильно, ведь переговоры о регулировании ситуации вокруг Украины могут быть только между Москвой и Вашингтоном. Киев тут играет последнюю роль», — считает Бредихин, слова которого приводит Пятый канал. По мнению политолога, стоит присмотреться к тому, что готовы предложить американцы в переговорах. Призыв президента США Джо Байдена к диалогу с РФ может стать итогом большого переговорного формата, который ведется неформально между двумя странами, полагает эксперт. Бредихин заявил, что напряжение, связанное с Тайванем и Косово, может быть урегулировано путем дипломатии, но только при условии, что украинский кризис завершится. В противном случае, говорит эксперт, стоит ожидать появления новых горячих точек. «Все завязано на Украине. Будет дальше эскалация на Украине — будет дальше эскалация и в других регионах земного шара», — подытожил Бредихин. Ранее Джо Байден заявил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным о возможном завершении спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на это предложение отказом, поскольку Джо Байден готов к переговорам только после ухода России из Украины.