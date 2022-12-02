Предновогодняя неделя в регионе будет теплой и снежной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снег с дождем пройдут в Челябинской области в последнюю неделю декабря. Дневная температура воздуха будет держаться на отметке от -10 до -3, прогнозируют синоптики.

«Обильные снегопады начнутся в Челябинской области с 26 декабря. К 30 декабря в регионе потеплеет до -3 днем, к снегу прибавится дождь», — сообщается в долгосрочном прогнозе погоды на сайте «Гисметео».

По прогнозу, всю неделю с 5 по 11 декабря ночные температуры будут держаться в районе -17…-22 градусов. Днем будет -10…-15 градусов. Потепление придет в регион с 13 декабря. Днем будет -3, ночью -16. К концу недели область вновь ждет похолодание до -15…-22 днем и -26 ночью.

В конце ноября в Челябинскую область пришли аномальные морозы. До этого регион накрыли снегопады.