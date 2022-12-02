02 декабря 2022

Челябинцам пообещали снег с дождем в конце декабря. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, елка, пешеход, женщина, снегопад
Предновогодняя неделя в регионе будет теплой и снежной Фото:

Снег с дождем пройдут в Челябинской области в последнюю неделю декабря. Дневная температура воздуха будет держаться на отметке от -10 до -3, прогнозируют синоптики.

«Обильные снегопады начнутся в Челябинской области с 26 декабря. К 30 декабря в регионе потеплеет до -3 днем, к снегу прибавится дождь», — сообщается в долгосрочном прогнозе погоды на сайте «Гисметео».

По прогнозу, всю неделю с 5 по 11 декабря ночные температуры будут держаться в районе -17…-22 градусов. Днем будет -10…-15 градусов. Потепление придет в регион с 13 декабря. Днем будет -3, ночью -16. К концу недели область вновь ждет похолодание до -15…-22 днем и -26 ночью.

В конце ноября в Челябинскую область пришли аномальные морозы. До этого регион накрыли снегопады.

Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Снег с дождем пройдут в Челябинской области в последнюю неделю декабря. Дневная температура воздуха будет держаться на отметке от -10 до -3, прогнозируют синоптики. «Обильные снегопады начнутся в Челябинской области с 26 декабря. К 30 декабря в регионе потеплеет до -3 днем, к снегу прибавится дождь», — сообщается в долгосрочном прогнозе погоды на сайте «Гисметео». По прогнозу, всю неделю с 5 по 11 декабря ночные температуры будут держаться в районе -17…-22 градусов. Днем будет -10…-15 градусов. Потепление придет в регион с 13 декабря. Днем будет -3, ночью -16. К концу недели область вновь ждет похолодание до -15…-22 днем и -26 ночью. В конце ноября в Челябинскую область пришли аномальные морозы. До этого регион накрыли снегопады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...