Читатели Le Figaro встали на сторону Путина, объяснившего удары по Украине

03 декабря 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Во Франции поддержали Владимира Путина по поводу ударов ВС РФ по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели французской газеты Le Figaro поддержали позицию президента России Владимира Путина, заявившего, что высокоточные удары по украинским объектам вызваны провокационными действиями Запада. Также есть мнение, что именно воинственная позиция США и их недоговороспособность привела к эскалации ситуации на Украине. «Вы ожидаете, что русские будут спокойно шутить-балагурить по поводу перспективы появления пусть и „неформальных“ баз НАТО с ракетами „Томагавк“ на расстоянии в 500 километров от Москвы? Вы вызываете у меня смех», — пишет пользователь под ником LUCA COSTA. Комментатор Vva22 высказывает мнение, что без США мир давным-давно достиг бы спокойствия, поскольку Европа настроена исключительно на умиротворение, что доказывают ранее проделанные ей усилия по созданию мирных соглашений, которые украинцы отказывались выполнять под влиянием Вашингтона. «Наоборот, весь Запад, включая ЕС, и Киев использовали это время, чтобы усилить украинскую армию и построить такую линию оборонительных сооружений у Донецка, что ВСУ до сих пор ее смогли удерживать и с этой линии обстреливать Донецк», — оказался не согласен с предыдущим мнением читатель Pampelonne. Пользователь Панчоа 1 решил напомнить об бомбардировках американцами инфраструктуры во время боевых действий в Ираке, Вьетнаме и Ливии. «Украинцы в плохом состоянии…», — констатирует Джентльмен Старый Канай 381. Он добавил, что жители Украины столкнутся с холодом и отсутствием еды. Этот факт говорит о том, что Украине пора садиться за стол переговоров, подчеркнул комментатор. Ранее Владимир Путин объяснил удары по Украине тем, что это стало вынужденной ответной реакцией Вооруженных сил России (ВС РФ) на провокации со стороны Киева. Замдиректора «Харьковоблэнерго» Александр Кишинский поделился информацией, что в результате российских ударов была поражена вся генерирующая энергосистема Харьковской области, передает телеканал 360. Также сообщалось о ракетной атаке ВС РФ по объектам энергосистемы города Запорожья, сообщает Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели французской газеты Le Figaro поддержали позицию президента России Владимира Путина, заявившего, что высокоточные удары по украинским объектам вызваны провокационными действиями Запада. Также есть мнение, что именно воинственная позиция США и их недоговороспособность привела к эскалации ситуации на Украине. «Вы ожидаете, что русские будут спокойно шутить-балагурить по поводу перспективы появления пусть и „неформальных“ баз НАТО с ракетами „Томагавк“ на расстоянии в 500 километров от Москвы? Вы вызываете у меня смех», — пишет пользователь под ником LUCA COSTA. Комментатор Vva22 высказывает мнение, что без США мир давным-давно достиг бы спокойствия, поскольку Европа настроена исключительно на умиротворение, что доказывают ранее проделанные ей усилия по созданию мирных соглашений, которые украинцы отказывались выполнять под влиянием Вашингтона. «Наоборот, весь Запад, включая ЕС, и Киев использовали это время, чтобы усилить украинскую армию и построить такую линию оборонительных сооружений у Донецка, что ВСУ до сих пор ее смогли удерживать и с этой линии обстреливать Донецк», — оказался не согласен с предыдущим мнением читатель Pampelonne. Пользователь Панчоа 1 решил напомнить об бомбардировках американцами инфраструктуры во время боевых действий в Ираке, Вьетнаме и Ливии. «Украинцы в плохом состоянии…», — констатирует Джентльмен Старый Канай 381. Он добавил, что жители Украины столкнутся с холодом и отсутствием еды. Этот факт говорит о том, что Украине пора садиться за стол переговоров, подчеркнул комментатор. Ранее Владимир Путин объяснил удары по Украине тем, что это стало вынужденной ответной реакцией Вооруженных сил России (ВС РФ) на провокации со стороны Киева. Замдиректора «Харьковоблэнерго» Александр Кишинский поделился информацией, что в результате российских ударов была поражена вся генерирующая энергосистема Харьковской области, передает телеканал 360. Также сообщалось о ракетной атаке ВС РФ по объектам энергосистемы города Запорожья, сообщает Nation News.