Newsweek: большинство стран встали на сторону Путина по Украине

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Рубежное. ЛНР, руины, разрушенный город
Страны недовольны экономическими издержками из-за боевых действий на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Многие страны осудили действия Запада и поддержали позицию президента РФ Владимира Путина в ситуации на Украине. Об этом сообщает американский журнал Newsweek.

«Все больше стран за пределами Запада недовольны экономическими издержками, связанными с боевыми действиями. Но также верно и то, что большая часть мира не хочет разрывать связи с Москвой, ограничивать свои возможности, выбирая сторону, или передавать свою политику в отношении России Вашингтону. Факт остается фактом: во время конфликта на Украине большая часть мира не на одной волне с США и Европой», — пишет Newsweek.

Издание отмечает, что страны за пределами Запада не вводят антироссийские санкции и высказываются против участия в конфликте. Большая часть Африки считает лицемерными западные идеи об уважении к демократии, учитывая историю США во время холодной войны. Юго-Восточная Азия сохраняет нейтралитет, Латинская Америка хочет прекратить конфликт дипломатическими способами, а не поставками оружия.

Страны Запада поддерживают Украину в их конфликте с РФ. В НАТО отметили, что поддержка Киева дорого обходится странам альянса, но это необходимо, передает телеканал 360. Всего Украина получила от НАТО 40 миллиардов долларов в качестве военной помощи, сообщает «Федеральное агентство новостей». Также Запад ввел санкции против России. На сторону Москвы встали арабские страны из-за негативного отношения к западным ценностям, написал обозреватель Al Mayadeen.

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Многие страны осудили действия Запада и поддержали позицию президента РФ Владимира Путина в ситуации на Украине. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «Все больше стран за пределами Запада недовольны экономическими издержками, связанными с боевыми действиями. Но также верно и то, что большая часть мира не хочет разрывать связи с Москвой, ограничивать свои возможности, выбирая сторону, или передавать свою политику в отношении России Вашингтону. Факт остается фактом: во время конфликта на Украине большая часть мира не на одной волне с США и Европой», — пишет Newsweek. Издание отмечает, что страны за пределами Запада не вводят антироссийские санкции и высказываются против участия в конфликте. Большая часть Африки считает лицемерными западные идеи об уважении к демократии, учитывая историю США во время холодной войны. Юго-Восточная Азия сохраняет нейтралитет, Латинская Америка хочет прекратить конфликт дипломатическими способами, а не поставками оружия. Страны Запада поддерживают Украину в их конфликте с РФ. В НАТО отметили, что поддержка Киева дорого обходится странам альянса, но это необходимо, передает телеканал 360. Всего Украина получила от НАТО 40 миллиардов долларов в качестве военной помощи, сообщает «Федеральное агентство новостей». Также Запад ввел санкции против России. На сторону Москвы встали арабские страны из-за негативного отношения к западным ценностям, написал обозреватель Al Mayadeen.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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