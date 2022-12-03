В Европарламенте предрекли массовое бегство украинцев зимой

03 декабря 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Германии будет трудно при большом количестве приезжих, заявил Манфред Вебер Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кризис в области энергетической инфраструктуры на Украине может спровоцировать громадную волну миграции украинцев в Европу. Такое мнение выразил глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер. «Зимой в Евросоюз (ЕС) прибудет большое число украинцев», — цитирует Вебера немецкая газета Welt am Sonntag . Главным пунктом назначения для жителей Украины станет Германия, власти которой констатируют, что страна в данный момент не находится в стадии готовности безболезненно принять такое количество граждан. Вебер добавил, что ситуация для Европы может стать невероятно драматичной при таком развитии событий. Украинцы будут вынуждены уезжать из своей страны, так как положение с энергообеспечением на Украине становится очень тяжелым. Ранее сообщалось, что Запад пообещал увеличить помощь Украине по всем направлениям по мере углубления энергетического кризиса в стране. Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков считает, что ни украинская армия, ни украинская государственность не имеют никаких шансов пережить эту зиму, передает телеканал 360.

Кризис в области энергетической инфраструктуры на Украине может спровоцировать громадную волну миграции украинцев в Европу. Такое мнение выразил глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер. «Зимой в Евросоюз (ЕС) прибудет большое число украинцев», — цитирует Вебера немецкая газета Welt am Sonntag. Главным пунктом назначения для жителей Украины станет Германия, власти которой констатируют, что страна в данный момент не находится в стадии готовности безболезненно принять такое количество граждан. Вебер добавил, что ситуация для Европы может стать невероятно драматичной при таком развитии событий. Украинцы будут вынуждены уезжать из своей страны, так как положение с энергообеспечением на Украине становится очень тяжелым. Ранее сообщалось, что Запад пообещал увеличить помощь Украине по всем направлениям по мере углубления энергетического кризиса в стране. Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков считает, что ни украинская армия, ни украинская государственность не имеют никаких шансов пережить эту зиму, передает телеканал 360.