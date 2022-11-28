WP: Запад сосредоточил помощь Украине на электричестве 29 ноября 2022 в 08:31 Размер текста - 17 + Запад окажет гуманитарную помощь по мере углубления энергетического кризиса на Украине Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны сконцентрировали внимание на помощи Украине по мере углубления энергетического дефицита. Об этом сообщает американская газета Washington Post. «Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Исландии, Швеции, Норвегии и Финляндии пообещали увеличить военную, экономическую и гуманитарную помощь по мере углубления энергетического кризиса и стремления украинских войск перейти в контрнаступление против российских войск», — сообщает издание . 15 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. После чего на Украине началось экстренное отключение света. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. После подрыва Крымского моста Вооруженными силами Украины (ВСУ), войска РФ начали наносить массированные удары по украинской инфраструктуре. Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии и газа на Украине YASNO Сергей Коваленко заявил, что за прошедшие сутки на Украине был достигнут антирекорд по экстренным отключениям электроэнергии. Также Кличко сообщил, что украинцы должны быть готовы к отключению света до весны. Западные страны сконцентрировали внимание на помощи Украине по мере углубления энергетического дефицита. Об этом сообщает американская газета Washington Post. «Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Исландии, Швеции, Норвегии и Финляндии пообещали увеличить военную, экономическую и гуманитарную помощь по мере углубления энергетического кризиса и стремления украинских войск перейти в контрнаступление против российских войск», — сообщает издание. 15 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. После чего на Украине началось экстренное отключение света. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. После подрыва Крымского моста Вооруженными силами Украины (ВСУ), войска РФ начали наносить массированные удары по украинской инфраструктуре. Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии и газа на Украине YASNO Сергей Коваленко заявил, что за прошедшие сутки на Украине был достигнут антирекорд по экстренным отключениям электроэнергии. Также Кличко сообщил, что украинцы должны быть готовы к отключению света до весны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям