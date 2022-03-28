Курганские чиновники заплатят 50 тысяч девочке за укус собаки

Суд посчитал, что администрация района должна компенсировать девочке моральный вред Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Катайского района Курганской области выплатит девочке 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда после того, как ее укусила беспризорная собака. О таком решении суда сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Собака напала на 16-летнюю девочку в декабре 2021 года в дневное время. В результате потерпевшая получила травму — укушенную ссадину правой голени.

«Защищая права ребенка, прокурор обратился с исковым заявлением к администрации Катайского района о компенсации морального вреда, причиненного в результате происшествия. В результате рассмотрения данного иска с муниципального образования в пользу несовершеннолетнего взыскано 50 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу», — говорится в сообщении надзорного органа.

Ранее URA.RU сообщало, что в январе в Шадринске (Курганская область) бродячая собака напала на местную жительницу и ее дочку. Прошлым летом в Шумихе три пса на глазах у детей напали на маленькую собаку, которая позже умерла. Перед этим стая собак перекрыла путь к лицею подросткам Шадринска. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин после участившихся случаев нападения собак на людей предлагал усовершенствовать действующее законодательство. В конце 2020 года в администрации Катайского района дали несколько советов, как вести себя с бродячими собаками. Один из них — поговорить с животными.