Глава МАГАТЭ назвал условие для соглашения Москвы и Киева по ЗАЭС

Глава МАГАТЭ: вывод войск с ЗАЭС станет частью соглашения Киева и Москвы

03 декабря 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Вывод войск с предприятия станет частью общего соглашения, уверен Гросси Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для того, чтобы прийти к соглашению между Россией и Украиной необходимо прекратить обстрелы на территории Запорожской АЭС и вывести оттуда войска. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. «Москва и Киев уже принципиально договорились о прекращении обстрелов в районе ЗАЭС», — заявил Гросси. Его слова приводит La Repubblica . По словам главы МАГАТЭ, вывод войск с территории ЗАЭС станет частью договора РФ и Украины с агентством по атомной энергии. «Вывод вооружений с завода — это то, о чем просят украинцы, что понятно с их точки зрения. И это в любом случае будет частью общего соглашения», — заключил Гросси. Ранее сообщалось о намерении Гросси встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Глава агентства по атомной энергии заявил, что по поводу организации встречи с российским лидером уже ведутся переговоры.

Для того, чтобы прийти к соглашению между Россией и Украиной необходимо прекратить обстрелы на территории Запорожской АЭС и вывести оттуда войска. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. «Москва и Киев уже принципиально договорились о прекращении обстрелов в районе ЗАЭС», — заявил Гросси. Его слова приводит La Repubblica. По словам главы МАГАТЭ, вывод войск с территории ЗАЭС станет частью договора РФ и Украины с агентством по атомной энергии. «Вывод вооружений с завода — это то, о чем просят украинцы, что понятно с их точки зрения. И это в любом случае будет частью общего соглашения», — заключил Гросси. Ранее сообщалось о намерении Гросси встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Глава агентства по атомной энергии заявил, что по поводу организации встречи с российским лидером уже ведутся переговоры.