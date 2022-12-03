Глава МАГАТЭ назвал условие для соглашения Москвы и Киева по ЗАЭС

Глава МАГАТЭ: вывод войск с ЗАЭС станет частью соглашения Киева и Москвы
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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
Вывод войск с предприятия станет частью общего соглашения, уверен Гросси Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для того, чтобы прийти к соглашению между Россией и Украиной необходимо прекратить обстрелы на территории Запорожской АЭС и вывести оттуда войска. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Москва и Киев уже принципиально договорились о прекращении обстрелов в районе ЗАЭС», — заявил Гросси. Его слова приводит La Repubblica. По словам главы МАГАТЭ, вывод войск с территории ЗАЭС станет частью договора РФ и Украины с агентством по атомной энергии. «Вывод вооружений с завода — это то, о чем просят украинцы, что понятно с их точки зрения. И это в любом случае будет частью общего соглашения», — заключил Гросси.

Ранее сообщалось о намерении Гросси встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Глава агентства по атомной энергии заявил, что по поводу организации встречи с российским лидером уже ведутся переговоры.

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Для того, чтобы прийти к соглашению между Россией и Украиной необходимо прекратить обстрелы на территории Запорожской АЭС и вывести оттуда войска. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. «Москва и Киев уже принципиально договорились о прекращении обстрелов в районе ЗАЭС», — заявил Гросси. Его слова приводит La Repubblica. По словам главы МАГАТЭ, вывод войск с территории ЗАЭС станет частью договора РФ и Украины с агентством по атомной энергии. «Вывод вооружений с завода — это то, о чем просят украинцы, что понятно с их точки зрения. И это в любом случае будет частью общего соглашения», — заключил Гросси. Ранее сообщалось о намерении Гросси встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Глава агентства по атомной энергии заявил, что по поводу организации встречи с российским лидером уже ведутся переговоры.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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