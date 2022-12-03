Главы ведомств подписали протокол о внесении изменений в соглашение 1997 годаФото: Владимир Блинов / «Ваяр
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вместе со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным подписали договор о двустороннем военном и военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщили в белорусском военном ведомстве.
«Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин и Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», — написали в telegram-канале минобороны Белоруссии. Там уточнили, что главы ведомств подписали протокол между российской и белорусской сторонами об изменении соглашения о совместном обеспечении региональной безопасности от 19 декабря 1997 года.
Шойгу также напомнил, что сейчас в соответствии с решением глав двух государств на территории Республики проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений, а также войсковых частей, назначенных в состав совместной группировки войск.
Ранее президент России Владимир Путин договорился с лидером республики Беларусь Александром Лукашенко о развертывании совместной региональной группировки войск. Сообщалось, что в ее составе будет находиться около девяти тысяч российских военных. Позже Хренин сообщил, что российско-белорусская группировка уже начала выполнять задачи по защите союзного государства, передает A42.RU.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу вместе со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным подписали договор о двустороннем военном и военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщили в белорусском военном ведомстве. «Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин и Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», — написали в telegram-канале минобороны Белоруссии. Там уточнили, что главы ведомств подписали протокол между российской и белорусской сторонами об изменении соглашения о совместном обеспечении региональной безопасности от 19 декабря 1997 года. Шойгу также напомнил, что сейчас в соответствии с решением глав двух государств на территории Республики проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений, а также войсковых частей, назначенных в состав совместной группировки войск. Ранее президент России Владимир Путин договорился с лидером республики Беларусь Александром Лукашенко о развертывании совместной региональной группировки войск. Сообщалось, что в ее составе будет находиться около девяти тысяч российских военных. Позже Хренин сообщил, что российско-белорусская группировка уже начала выполнять задачи по защите союзного государства, передает A42.RU.