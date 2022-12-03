Россия и Белоруссия обновили договор о сотрудничестве в военной сфере. Видео

03 декабря 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Главы ведомств подписали протокол о внесении изменений в соглашение 1997 года Фото: Владимир Блинов / «Ваяр Министр обороны РФ Сергей Шойгу вместе со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным подписали договор о двустороннем военном и военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщили в белорусском военном ведомстве. «Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин и Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», — написали в telegram-канале минобороны Белоруссии. Там уточнили, что главы ведомств подписали протокол между российской и белорусской сторонами об изменении соглашения о совместном обеспечении региональной безопасности от 19 декабря 1997 года. Шойгу также напомнил, что сейчас в соответствии с решением глав двух государств на территории Республики проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений, а также войсковых частей, назначенных в состав совместной группировки войск. Ранее президент России Владимир Путин договорился с лидером республики Беларусь Александром Лукашенко о развертывании совместной региональной группировки войск. Сообщалось, что в ее составе будет находиться около девяти тысяч российских военных. Позже Хренин сообщил, что российско-белорусская группировка уже начала выполнять задачи по защите союзного государства, передает A42.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вместе со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным подписали договор о двустороннем военном и военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщили в белорусском военном ведомстве. «Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин и Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», — написали в telegram-канале минобороны Белоруссии. Там уточнили, что главы ведомств подписали протокол между российской и белорусской сторонами об изменении соглашения о совместном обеспечении региональной безопасности от 19 декабря 1997 года. Шойгу также напомнил, что сейчас в соответствии с решением глав двух государств на территории Республики проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений, а также войсковых частей, назначенных в состав совместной группировки войск. Ранее президент России Владимир Путин договорился с лидером республики Беларусь Александром Лукашенко о развертывании совместной региональной группировки войск. Сообщалось, что в ее составе будет находиться около девяти тысяч российских военных. Позже Хренин сообщил, что российско-белорусская группировка уже начала выполнять задачи по защите союзного государства, передает A42.RU.