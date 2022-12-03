Постпред РФ Ульянов пообещал Европе неприятный новогодний сюрприз Постпред РФ Ульянов: с нового года Европа будет жить без российской нефти 03 декабря 2022 в 17:31 Размер текста - 17 + Европа будет жить без российской нефти, заявил Михаил Ульянов Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Европы с нового года продолжат свое существование без российской нефти. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «С нового года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен», — написал Ульянов в своем Twitter. Он добавил, что совсем скоро Европейский союз (ЕС) начнет обвинять Россию в использовании нефти в качестве оружия. Страны G7 достигли согласия по установлению максимальной цены на закупку российской нефти на уровне 60 долларов. Член комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич сообщил, что страны G7 хотят создать картель потребителей нефти. После чего зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял европейских политиков за их решение. Страны Европы с нового года продолжат свое существование без российской нефти. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «С нового года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен», — написал Ульянов в своем Twitter. Он добавил, что совсем скоро Европейский союз (ЕС) начнет обвинять Россию в использовании нефти в качестве оружия. Страны G7 достигли согласия по установлению максимальной цены на закупку российской нефти на уровне 60 долларов. Член комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич сообщил, что страны G7 хотят создать картель потребителей нефти. После чего зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял европейских политиков за их решение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям