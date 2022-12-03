Кадыров рассказал о российском офицере, который провел в украинском плену 9 месяцев

03 декабря 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

Российские военнопленные достойно выдержали удар судьбы, заявил Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Старший офицер Вооруженных Сил (ВС) РФ Очир Зунгруев провел девять месяцев в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Очир провел в плену долгих девять месяцев. Думаю, мало кто способен выстоять подобное испытание, не потеряв при этом мужества и стойкости», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Кадыров добавил, что Очир, как и многие другие вернувшиеся из плена российские бойцы, достойно выдержал этот тяжелейший удар судьбы. «За это они получили награду», — сказал Кадыров. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ранее боец ЛНР рассказал об издевательствах ВСУ над раненными пленными. По его словам, украинские военные добивали попавших в окружение бойцов Народной милиции ЛНР. Также ВСУ использовали пытки током в отношении пленных РФ.

Старший офицер Вооруженных Сил (ВС) РФ Очир Зунгруев провел девять месяцев в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Очир провел в плену долгих девять месяцев. Думаю, мало кто способен выстоять подобное испытание, не потеряв при этом мужества и стойкости», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров добавил, что Очир, как и многие другие вернувшиеся из плена российские бойцы, достойно выдержал этот тяжелейший удар судьбы. «За это они получили награду», — сказал Кадыров. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ранее боец ЛНР рассказал об издевательствах ВСУ над раненными пленными. По его словам, украинские военные добивали попавших в окружение бойцов Народной милиции ЛНР. Также ВСУ использовали пытки током в отношении пленных РФ.