Ямальское движение одержало победу в рейтинге регионов с численностью до 1 млн человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ямальское отделение движения «Волонтеры Победы» стало лучшим в рейтинге регионов с численностью населения до 1 млн. человек. Об этом сообщается на странице «Волонтеры Победы Ямала» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня на торжественном закрытии Международного форума Волонтеров Победы в г. Москва были подведены итоги деятельности движения за 2022 год! И первое место за нами!», — говорится в новости.

Отмечается, что ямальцы занимают первое место в своей категории уже четвертый год подряд. Участники движения поблагодарили муниципальных координаторов, волонтеров, партнеров и всех неравнодушных жителей округа.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил волонтера из ЯНАО. Волонтер, учитель и руководитель школьного отряда в поселке Заполярный Надымского района (ЯНАО) Виталий Мацаков получил благодарственное письмо от президента РФ Владимира Путина за вклад в организацию мероприятий, посвященных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.