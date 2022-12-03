03 декабря 2022
02 декабря 2022
01 декабря 2022

«Волонтеры Победы» из ЯНАО стали лучшими на международном форуме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальское движение одержало победу в рейтинге регионов с численностью до 1 млн человек Фото:

Ямальское отделение движения «Волонтеры Победы» стало лучшим в рейтинге регионов с численностью населения до 1 млн. человек. Об этом сообщается на странице «Волонтеры Победы Ямала» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня на торжественном закрытии Международного форума Волонтеров Победы в г. Москва были подведены итоги деятельности движения за 2022 год! И первое место за нами!», — говорится в новости.

Отмечается, что ямальцы занимают первое место в своей категории уже четвертый год подряд. Участники движения поблагодарили муниципальных координаторов, волонтеров, партнеров и всех неравнодушных жителей округа.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил волонтера из ЯНАО. Волонтер, учитель и руководитель школьного отряда в поселке Заполярный Надымского района (ЯНАО) Виталий Мацаков получил благодарственное письмо от президента РФ Владимира Путина за вклад в организацию мероприятий, посвященных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ямальские «Волонтеры Победы» побеждают четвертый год подряд

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Ямальское отделение движения «Волонтеры Победы» стало лучшим в рейтинге регионов с численностью населения до 1 млн. человек. Об этом сообщается на странице «Волонтеры Победы Ямала» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня на торжественном закрытии Международного форума Волонтеров Победы в г. Москва были подведены итоги деятельности движения за 2022 год! И первое место за нами!», — говорится в новости. Отмечается, что ямальцы занимают первое место в своей категории уже четвертый год подряд. Участники движения поблагодарили муниципальных координаторов, волонтеров, партнеров и всех неравнодушных жителей округа. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил волонтера из ЯНАО. Волонтер, учитель и руководитель школьного отряда в поселке Заполярный Надымского района (ЯНАО) Виталий Мацаков получил благодарственное письмо от президента РФ Владимира Путина за вклад в организацию мероприятий, посвященных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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