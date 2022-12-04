Власти ДНР примут новую конституцию до конца 2022 года

04 декабря 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

ДНР примет новую конституцию как субъект Российской Федерации, сообщил Бидевка Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Новая конституция Донецкой народной республики будет принята властями региона до конца 2022 года. Об этом сообщил председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка. Сейчас документ проходит финальные согласования. «Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую конституцию Донецкой народной республики уже как субъекта Российской Федерации», — сказал Бидевка в разговоре с «Ведомостями». Он отметил, что проект новой конституции уже фактически готов и сейчас проходит финальные согласования. ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших на территории регионов с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин назвал их результаты убедительными и абсолютно прозрачными.

Новая конституция Донецкой народной республики будет принята властями региона до конца 2022 года. Об этом сообщил председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка. Сейчас документ проходит финальные согласования. «Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую конституцию Донецкой народной республики уже как субъекта Российской Федерации», — сказал Бидевка в разговоре с «Ведомостями». Он отметил, что проект новой конституции уже фактически готов и сейчас проходит финальные согласования. ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших на территории регионов с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин назвал их результаты убедительными и абсолютно прозрачными.