Власти ДНР примут новую конституцию до конца 2022 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автопробег, посвященный признанию ЛДНР. Москва, флаг днр, автопробег, лнр, российские флаги
ДНР примет новую конституцию как субъект Российской Федерации, сообщил Бидевка Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Новая конституция Донецкой народной республики будет принята властями региона до конца 2022 года. Об этом сообщил председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка. Сейчас документ проходит финальные согласования.

«Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую конституцию Донецкой народной республики уже как субъекта Российской Федерации», — сказал Бидевка в разговоре с «Ведомостями». Он отметил, что проект новой конституции уже фактически готов и сейчас проходит финальные согласования.

ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших на территории регионов с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин назвал их результаты убедительными и абсолютно прозрачными.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новая конституция Донецкой народной республики будет принята властями региона до конца 2022 года. Об этом сообщил председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка. Сейчас документ проходит финальные согласования. «Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую конституцию Донецкой народной республики уже как субъекта Российской Федерации», — сказал Бидевка в разговоре с «Ведомостями». Он отметил, что проект новой конституции уже фактически готов и сейчас проходит финальные согласования. ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших на территории регионов с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин назвал их результаты убедительными и абсолютно прозрачными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...