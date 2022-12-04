Экономист Кривелевич раскрыл, чем грозят кредиты, взятые от безысходности

Экономист Кривелевич: россиян ждет подорожание потребительской корзины и доллара

04 декабря 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

После кризиса жизнь россиян значительно улучшится, сказал Максим Кривелевич Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кредиты, которые россияне берут от безысходности, а не для улучшения жизненных условий, приведут к подорожанию потребительской корзины и росту курса доллара. Об этом в беседе c URA.RU заявил доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. «Кредиты от безысходности — это большая проблема. И она не в кредитах, а в безысходности. Инфляция будет только расти, потому что кризис — это не когда все становятся беднее, а когда богатые становятся богаче, а бедные — беднее. Это происходит через рост потребительских цен, тарифов ЖКХ, налогов. Поэтому мы ожидаем постепенного снижения стоимости кредитов, постепенного роста курса доллара, постоянного роста стоимости потребительской корзины», — сказал Максим Кривелевич. По его словам, сами по себе кредиты не оказывают негативного влияния на уровень жизни населения. «Высокая кредитная нагрузка — это нормально. Не нормально — снижение уровня доходов значительного процента российских граждан. Если вы каждый год зарабатываете больше, чем вы зарабатывали в прошлом году, для вас совершенно нормально брать кредиты на квартиры, машины, потому что вы понимаете, что завтра будете иметь больше денег, чем имели вчера. Тогда почему бы не обеспечить себе комфортные условия жизни. Но когда-нибудь кризис кончится, и жизнь снова станет лучше. Возможно даже настолько хорошо, насколько можно было жить до кризиса», — добавил эксперт. Согласно данным кредитного агентства «Скоринг бюро», сумма просроченных потребительских кредитов у россиян достигла 631,1 миллиарда рублей. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину разработать комплекс мер для увеличения доходов россиян. Правительство должно представить его уже 15 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кредиты, которые россияне берут от безысходности, а не для улучшения жизненных условий, приведут к подорожанию потребительской корзины и росту курса доллара. Об этом в беседе c URA.RU заявил доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. «Кредиты от безысходности — это большая проблема. И она не в кредитах, а в безысходности. Инфляция будет только расти, потому что кризис — это не когда все становятся беднее, а когда богатые становятся богаче, а бедные — беднее. Это происходит через рост потребительских цен, тарифов ЖКХ, налогов. Поэтому мы ожидаем постепенного снижения стоимости кредитов, постепенного роста курса доллара, постоянного роста стоимости потребительской корзины», — сказал Максим Кривелевич. По его словам, сами по себе кредиты не оказывают негативного влияния на уровень жизни населения. «Высокая кредитная нагрузка — это нормально. Не нормально — снижение уровня доходов значительного процента российских граждан. Если вы каждый год зарабатываете больше, чем вы зарабатывали в прошлом году, для вас совершенно нормально брать кредиты на квартиры, машины, потому что вы понимаете, что завтра будете иметь больше денег, чем имели вчера. Тогда почему бы не обеспечить себе комфортные условия жизни. Но когда-нибудь кризис кончится, и жизнь снова станет лучше. Возможно даже настолько хорошо, насколько можно было жить до кризиса», — добавил эксперт. Согласно данным кредитного агентства «Скоринг бюро», сумма просроченных потребительских кредитов у россиян достигла 631,1 миллиарда рублей. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину разработать комплекс мер для увеличения доходов россиян. Правительство должно представить его уже 15 января.