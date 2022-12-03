03 декабря 2022
02 декабря 2022

МЧС: при взрыве в Нижневартовске пострадали десять человек

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Курган, мчс, спасатели мчс, гидрант, пожарный гидрант, сотрудники мчс, пожарные
При взрыве пострадали десять человек Фото:
новость из сюжета
В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

В Нижневартовске из пятиэтажки, где произошел взрыв, эвакуировали 52 человека. Десять человек пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«Предварительно, в третьем подъезде обрушение на втором и третьем этаже. Пострадали десять человек. На месте работает 31 человек и 9 единиц техники», — сообщили в ведомстве. Развернут пункт временного размещения в соседней школе.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске в пятиэтажке произошел взрыв. Глава города Дмитрий Кощенко выехал на место ЧП.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/HantyMoney 

В Нижневартовске из пятиэтажки, где произошел взрыв, эвакуировали 52 человека. Десять человек пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО. «Предварительно, в третьем подъезде обрушение на втором и третьем этаже. Пострадали десять человек. На месте работает 31 человек и 9 единиц техники», — сообщили в ведомстве. Развернут пункт временного размещения в соседней школе. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске в пятиэтажке произошел взрыв. Глава города Дмитрий Кощенко выехал на место ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...