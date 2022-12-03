МЧС: при взрыве в Нижневартовске пострадали десять человек

При взрыве пострадали десять человек
новость из сюжетаВ жилом доме Нижневартовска взорвался газ
В Нижневартовске из пятиэтажки, где произошел взрыв, эвакуировали 52 человека. Десять человек пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.
«Предварительно, в третьем подъезде обрушение на втором и третьем этаже. Пострадали десять человек. На месте работает 31 человек и 9 единиц техники», — сообщили в ведомстве. Развернут пункт временного размещения в соседней школе.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске в пятиэтажке произошел взрыв. Глава города Дмитрий Кощенко выехал на место ЧП.
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