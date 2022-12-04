Взрыв газа в многоквартирном доме Нижневартовска: что известно к этому часу

По факту взрыва газа возбудили уголовное дело (архивное фото)
новость из сюжетаВ жилом доме Нижневартовска взорвался газ
В Нижневартовске 4 декабря произошел взрыв газового баллона в многоквартирном доме. При этом сам дом газифицирован не был. URA.RU приводит всю информацию, которая известна к этому часу.
- Сообщения о ЧП начали поступать около 16:30 (по Мск). В доме на улице Мира 6А города Нижневартовска произошел взрыв.
- Причиной взрыва стала неправильная установка газового баллона. Об этом сообщили экстренные службы.
- Сообщалось о том, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко выехал на место взрыва. По его поручению пригнали четыре автобуса для обогрева жителей.
- Для жителей пострадавшего дома в Нижневартовске развернули пункт временного размещения в школе №18. Всего из дома были эвакуированы 52 человека.
- Десять человек пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО. При этом уточнялось, что в ходе обрушения четверо человек погибли. Тем не менее одного удалось реанимировать.
- По факту взрыва газового баллона в жилом многоквартирном доме Нижневартовска возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.
- Сообщалось также, что для расселения жильцов будут предоставлены квартиры из маневренного фонда. Глава города поручил создать горячую линию.
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