Взрыв газа в многоквартирном доме Нижневартовска: что известно к этому часу

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, мчс, пожар, балкон, огонь, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
По факту взрыва газа возбудили уголовное дело (архивное фото) Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

В Нижневартовске 4 декабря произошел взрыв газового баллона в многоквартирном доме. При этом сам дом газифицирован не был. URA.RU приводит всю информацию, которая известна к этому часу.

Новость по теме
Что известно про взрыв в жилом доме Нижневартовска: онлайн-трансляция
  • Сообщения о ЧП начали поступать около 16:30 (по Мск). В доме на улице Мира 6А города Нижневартовска произошел взрыв.
  • Причиной взрыва стала неправильная установка газового баллона. Об этом сообщили экстренные службы.
  • Сообщалось о том, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко выехал на место взрыва. По его поручению пригнали четыре автобуса для обогрева жителей.
  • Для жителей пострадавшего дома в Нижневартовске развернули пункт временного размещения в школе №18. Всего из дома были эвакуированы 52 человека.
  • Десять человек пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО. При этом уточнялось, что в ходе обрушения четверо человек погибли. Тем не менее одного удалось реанимировать.
  • По факту взрыва газового баллона в жилом многоквартирном доме Нижневартовска возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.
  • Сообщалось также, что для расселения жильцов будут предоставлены квартиры из маневренного фонда. Глава города поручил создать горячую линию.

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В Нижневартовске 4 декабря произошел взрыв газового баллона в многоквартирном доме. При этом сам дом газифицирован не был. URA.RU приводит всю информацию, которая известна к этому часу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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