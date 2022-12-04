Жалобы горожан на организацию встречи с Ямал Ири заполонили соцсети Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Провал в организации мероприятия по случаю встречи с ямальским Дедом Морозом Ямал Ири в Новом Уренгое (ЯНАО) был спланирован. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из мэрии города.

«Такой провал, возможно, был спланирован. Расчет был простой: новый заместитель главы города, который поставлен отвечать за культуру, спорт и молодежную политику, не мог знать об аналогичном провале прошлого года, а значит и не предвидел особых проблем. В департаменте все пустили на самотек в надежде, что отдуваться будет новый руководитель. Получилось — многочисленные жалобы горожан на отвратительную организацию заполнили соцсети», — рассказывает инсайдер.

Также он отмечает, что заговорщики просчитались, их замысел раскрыли. «Глава с самого утра ждет ответственных на разговор. Хорошего от этой встречи в местном депкультуры для себя не ждут», — отмечает собеседник.

Инсайдер считает, что причины для таких интриг простые, недавно назначенный на должность замглавы по соцвопросам Стаса Чернавских за неполных полтора месяца на своем посту уже успел напугать своей дотошностью вверенную ему команду. «Придется работать и много — это поняли уже все начальники. Кроме того, открыто сказал о том, что по-старому ничего не будет, впереди ждут изменения, в том числе и кадровые», — уточняет собеседник.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое жители раскритиковали организацию встречи с ямальским Дед Морозом. Встреча была не рассчитана на то количество людей, которое пришло.